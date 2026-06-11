Pánico en el Pentágono: evacuación y trajes químicos por un "incidente con materiales peligrosos"

Los sistemas de seguridad detectaron una anomalía en la calidad ambiental del edificio y activaron los protocolos de emergencia. Varias áreas fueron cerradas mientras equipos especializados inspeccionaban el lugar.

Bomberos, personal de rescate y especialistas en materiales peligrosos trabajaron dentro de la sede del Departamento de Defensa de EEUU para determinar el origen del incidente.

Bomberos y equipos especializados investigaban este jueves un incidente vinculado a materiales peligrosos dentro del Pentágono , luego de que los sistemas de seguridad del edificio detectaran una anomalía en la calidad del aire y activaran los protocolos de emergencia.

La situación obligó a cerrar distintos sectores del complejo y evacuar varias plantas , mientras personal de respuesta rápida recorría las instalaciones para determinar el origen del problema. Según informó CNN, citando fuentes internas, algunos de los efectivos desplegados trabajaban con máscaras antigás y trajes de protección química .

“El Pentágono cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y de quienes trabajan en él. Esos mecanismos detectaron una alteración en la calidad del aire que requiere medidas preventivas hasta conocer con precisión su alcance”, explicó el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell , en un comunicado enviado por correo electrónico.

El funcionario agregó que la dependencia activó los procedimientos habituales para este tipo de situaciones, incluyendo una orden de confinamiento en la zona afectada, mientras los equipos técnicos avanzaban con las inspecciones.

Del segundo al quinto piso permanecían restringidos al momento de la emergencia , junto con distintos pasillos internos del edificio, de acuerdo con la información difundida por la cadena estadounidense.

El equipo de seguridad del Departamento de Guerra informó antes en un mensaje que detectó un «problema de calidad del aire», por lo que realizarían pruebas adicionales que podrían «llevar una o dos horas».

Un edificio marcado por la historia

INTER - USA-INTEL-LEAK_opt.jpeg DESCONFIANZA. El Pentágono investiga el origen de la filtración de documentos que exponen secretos militares y operaciones de espionaje contra países aliados.

La alarma se produjo en uno de los complejos gubernamentales más sensibles de EEUU. El Pentágono, sede central del Departamento de Defensa, es además uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo.

Su nombre quedó grabado en la historia contemporánea tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando uno de los aviones secuestrados por la organización terrorista Al Qaeda impactó contra una de sus fachadas, dejando cientos de víctimas.

Por el momento, las autoridades no informaron si la anomalía detectada representa un riesgo concreto para la salud ni cuál habría sido su origen. Las tareas de inspección continuaban durante la tarde de este jueves.

La capital estadounidense se prepara para acoger las celebraciones por el Día de la Bandera este fin de semana, en coincidencia con el cumpleaños 80 del presidente, Donald Trump, para lo que se ha reforzado la seguridad alrededor de la Casa Blanca, edificios federales y la Explanada Nacional, entre otros sitios.