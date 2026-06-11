Mundial 2026: las reformas de estadios superan los u$s800 millones

Para la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá invirtieron más de u$s800 millones en la remodelación de estadios, priorizando ampliaciones y tecnología sobre nuevas construcciones.

El Estadio Azteca que, para el Mundial es denominado Estadio Ciudad de México, estuvo cerrado por remodelación 22 meses y se invirtieron u$s87.000.000.

La Copa del Mundo de 2026 movió inversiones millonarias en las dieciséis sedes que albergarán partidos del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. A diferencia de ediciones anteriores, marcadas por la construcción de nuevos estadios, los tres países organizadores han apostado por adaptar infraestructuras ya operativas mediante reformas destinadas a cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

Las obras anunciadas o ejecutadas en algunos de los principales estadios mundialistas rozan los u$s800 millones, según documentación pública de administraciones locales, operadores de estadios y compañías propietarias de las instalaciones. El grueso de las inversiones se ha destinado a ampliar capacidades operativas , renovar espacios de hospitalidad, modernizar infraestructuras tecnológicas y adecuar los recintos a los requerimientos de la competición.

Canadá contará con dos sedes en el Mundial de 2026: Toronto y Vancouver . Mientras la primera ha impulsado una profunda actualización de su estadio, la segunda afrontará el torneo apoyándose en una infraestructura ya consolidada.

La mayor inversión confirmada en el país corresponde al BMO Field de Toronto. Según anunciaron la propia ciudad y Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), operador del recinto, el proyecto cuenta con un presupuesto de u$s105 millones para adaptar el estadio a los requisitos de la Fifa.

Las actuaciones incluyen la ampliación temporal del aforo hasta 45.000 espectadores mediante la incorporación de aproximadamente 17.000 asientos, además de mejoras en áreas de hospitality, espacios para medios de comunicación, infraestructuras tecnológicas y zonas destinadas a patrocinadores.

El estadio, inaugurado en 2007 con una inversión cercana a u$s45 millones, multiplicará así su capacidad operativa para albergar encuentros del Mundial.

Por su parte, el BC Place de Vancouver afrontará el torneo con actuaciones significativamente más limitadas. El recinto, inaugurado en 1983 con motivo de la Exposición Universal de 1986 y objeto de diversas modernizaciones durante las últimas décadas, cuenta ya con buena parte de las infraestructuras exigidas por la FIFA, por lo que las inversiones se han centrado principalmente en adecuaciones operativas y tecnológicas.

Estados Unidos tuvo los mayores desembolsos

Las mayores inversiones vinculadas al Mundial se localizan en Estados Unidos, donde varios de los estadios seleccionados han aprovechado la cita para acelerar proyectos de modernización ya previstos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceremoniologo/status/2064503693316063399?s=20&partner=&hide_thread=false El SoFi Stadium de Los Angeles, preparado para la apertura de la Copa del Mundo del viernes.



Será la misma sede de la inauguración de los Juegos Olímpicos de #LosAngeles2028.#Mundial2026 pic.twitter.com/4ryt66USS5 — Ceremoniólogo (@ceremoniologo) June 10, 2026

El Gillette Stadium, en el área de Boston, completó una reforma valorada en u$s250 millones, según informó Kraft Group, propietario de la instalación. Las obras consistieron en la renovación de espacios premium y hospitality, la instalación de un nuevo videomarcador de gran formato, mejoras en accesos y seguridad, así como la creación de nuevas áreas comerciales y de entretenimiento.

También en Estados Unidos, los San Francisco 49ers anunciaron, en 2024, una inversión de u$s200 millones en el Levi’s Stadium. Según explicó la franquicia, el programa contempla la modernización de más de un centenar de suites corporativas, la incorporación de nuevas localidades premium, la actualización de las redes de conectividad móvil y wifi y la renovación de los sistemas audiovisuales distribuidos por todo el recinto.

Por su parte, las inversiones asociadas al Lincoln Financial Field de Filadelfia se sitúan en torno a u$s125 millones. Las obras se concentraron en la adaptación de determinadas zonas de grada a los requerimientos de la FIFA, la mejora de sistemas de seguridad, la instalación de nuevo césped natural y distintas medidas orientadas a incrementar la eficiencia energética del estadio.

México moderniza el Azteca y se apoya en estadios de nueva generación

México será el único de los tres países anfitriones que contará con tres sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La principal remodelación correspondió al Estadio Azteca, recientemente rebautizado como Estadio Banorte tras el acuerdo alcanzado entre Ollamani y Grupo Financiero Banorte. Según la información financiera comunicada por Ollamani, compañía propietaria del recinto, la remodelación contempla una inversión comprometida de al menos u$s87 millones.

Para ello, en marzo del pasado año, aprobó un préstamo de u$s120 millones de cara al partido inaugural del torneo de selecciones de la FIFA.

Las obras incluyen la modernización de vestuarios, la actualización de zonas VIP y hospitality, la renovación de sistemas audiovisuales, mejoras estructurales, nuevos espacios comerciales y actuaciones sobre el terreno de juego.

La situación es distinta en las otras dos sedes mexicanas. Tanto el Estadio Akron de Guadalajara como el Estadio BBVA de Monterrey son instalaciones relativamente recientes que afrontan el torneo sin necesidad de acometer transformaciones estructurales comparables a las del Azteca.

El Estadio Akron fue inaugurado en 2010 tras una inversión cercana a u$s200 millones y cuenta con capacidad para cerca de 50.000 espectadores. Por su parte, el Estadio BBVA abrió sus puertas en 2015 con una inversión también próxima a u$s200 millones y capacidad para más de 51.000 aficionados.