El impacto de los ataques de EEUU hace la tregua "prácticamente irrelevante" bajo la perspectiva de Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó este jueves que el alto el fuego pactado con los Estados Unidos , vigente desde el pasado 8 de abril, carece prácticamente de validez en la actualidad. Esta declaración se produce como reacción directa a una nueva jornada de bombardeos nocturnos por parte de las fuerzas estadounidenses.

"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas, sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante ", comentó exactamente la cancillería a través de un comunicado.

Los ataques de las fuerzas estadounidenses se concentraron en el sur de Irán , aunque también alcanzaron diversas localidades periféricas de la capital, entre ellas Karaj , Nazarabad y Pishva .

Los ataques de las fuerzas estadounidenses se concentraron en el sur de Irán, aunque también alcanzaron diversas localidades periféricas de la capital, entre ellas Karaj, Nazarabad y Pishva.

La tensión entre ambas naciones alcanzó su punto máximo tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que las fuerzas estadounidenses golpearán "muy duro" al territorio iraní durante la noche de este jueves . El mandatario no solo anticipó una inminente ofensiva militar, sino que también aseguró que, de manera próxima, el ejército de los Estados Unidos se apoderará de las principales terminales petroleras del país asiático.

A través de su red Truth Social, el presidente estadounidense justificó la contundencia de la operación argumentando el supuesto debilitamiento absoluto de las capacidades del país enemigo: "Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!), muy fuerte esta noche".

Trump detalló los planes estratégicos de Washington respecto a los recursos energéticos de la región, trazando un paralelismo con otras intervenciones previas de su administración. "En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos", concluyó, según reportes de las agencias de noticias AFP y Reuters.