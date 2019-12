La oposición demócrata se prepara para elevar al Senado el juicio político a Trump

El primer cargo es por haber reclamado al Gobierno de Ucrania para que investigara a su posible rival electoral en 2020 Joe Biden y al hijo de este, reteniendo como forma de presión ayuda militar crucial para ese país que afronta una guerra con separatistas prorrusos. El segundo cargo es por haber entorpecido la investigación de los legisladores.

El comité de reglas debatía al cierre de esta edición los ajustes técnicos finales y la votación en el pleno de la Cámara podría realizarse este miércoles. Todo indica que los legisladores votarán según las líneas partidarias.

Un puñado de legisladores demócratas moderados, elegidos en circunscripciones favorables a Trump, dijeron que apoyarán el juicio político, incluso si corren el riesgo de perder votantes.

“Mis años al servicio del Ejército me han enseñado a poner a nuestro país primero, no la política”, dijo Mikie Sherrill, congresista de Nueva Jersey. “Sé que mi decisión enojará a algunas personas, pero fui elegido para hacer lo correcto, no lo políticamente seguro”, agregó Anthony Brindisi, representante de Nueva York.

Solo dos de los 231 legisladores demócratas podrían no votar a favor de someter a Trump a juicio político y ninguno de los 197 congresistas republicanos anunció hasta el momento su apoyo al impeachment. Por lo tanto, es casi seguro que Trump será cometido a jucio en el Senado, lo que solo les sucedió a dos de sus predecesores: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El republicano Richard Nixon, involucrado en el Watergate, renunció en 1974 antes de sufrir ese estigma.

Trump será juzgado en el Senado, probablemente el mes que viene. Pero se espera que sea absuelto: se necesitarían al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos detentan 53 de los 100 escaños.

Su líder, Mitch McConnell, dijo este martes desde el hemiciclo que la “precipitada” investigación de los demócratas de la Cámara Baja es “fallida” para acusarlo y más aun para destituirlo. Por otro lado, descartó la demanda demócrata de convocar a nuevos testigos. “No es tarea del Senado buscar desesperadamente formas de condenar al presidente. Eso difícilmente sería justicia imparcial”, dijo McConnell.

Una vez terminado el juicio, republicanos y demócratas volverán a sumergirse en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2020, relegada a un segundo plano este último trimestre. Y Trump está convencido de que este episodio lo beneficiará (ver aparte). En un tuit, señaló que una reciente encuesta de USA Today lo da ganador contra todos los posibles candidatos demócratas.

“Es difícil de creer después de tres años de caza de brujas”, escribió. Pero “los estadounidenses son inteligentes, ¡ven nuestra maravillosa economía y todo lo demás!”.

Consciente del riesgo electoral, la jefa de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, retuvo durante mucho tiempo los llamados para abrir el procedimiento. Finalmente lanzó la investigación a fines de septiembre, tras conocerse la denuncia de un informante no identificado sobre la presunta conducta inapropiada del presidente durante una llamada telefónica el 25 de julio con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los demócratas llamaron a varios testigos que, durante espectaculares audiencias, confirmaron las presiones sobre Kiev. La Casa Blanca se negó a cooperar en la investigación por considerarla “inconstitucional” y prohibió que varios de sus asesores testificaran. Por esta razón, los demócratas lo acusan tanto de haber abusado de su poder para beneficio personal como de haber obstruido el trabajo del Congreso.