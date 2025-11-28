El Adolf Hitler africano triunfó por quinta vez consecutiva en Namibia

El candidato, de 59 años, fue una figura popular en la pequeña circunscripción del norte, de menos de 5.000 habitantes. A pesar del legado de su tocayo, ya había ganado las elecciones con el 85% de los votos en 2020.

En Namibia , un político que carga uno de los nombres más polémicos de la historia vuelve a ocupar titulares de todos los medios tras ganas las elecciones locales en su circunscripción.

El político namibio se llama Adolf Hitler Uunona , quién comparte su nombre con el célebre líder de la Alemania nazi, conservó su escaño por quinta vez consecutiva.

Adolf Hitler Uunona representa desde 2004 a Ompundja , en la región de Oshana, como miembro de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO). Aunque la Comisión Electoral de Namibia aún no hizo público el recuento oficial de votos, Uunona ganó por un amplio margen , según múltiples informes.

El candidato, de 59 años, fue una figura popular en la pequeña circunscripción del norte, de menos de 5.000 habitantes. A pesar del legado de su tocayo, ya había ganado las elecciones con el 85% de los votos en 2020 .

Por otro lado, como consejero regional, fue alabado por su trabajo de base y sus esfuerzos contra el apartheid, según informaron los medios nacionales. Además, en una entrevista con el diario alemán 'Bild', en 2020, dijo que no tenía " nada que ver " con la ideología nazi. También rechazó cualquier noción de dominación mundial.

Hasta que no crecí no me di cuenta: Este hombre quería subyugar al mundo entero", dijo Uunona. "Yo no tengo nada que ver con nada de eso". Explicó que su padre le puso el nombre del famoso líder nazi responsable del Holocausto. Sin embargo, Uunona señaló que "probablemente no entendía" lo que significaba.

"De niño lo veía como un nombre totalmente normal", insistió Uunona. "No significa que tenga el carácter de Adolf Hitler o que me parezca al de Adolf Hitler de Alemania", declaró a la prensa namibia en otra entrevista.

En su vida diaria se hace llamar Adolf Uunona, pero mantiene que no tiene planes de cambiar su nombre, ya que es "demasiado tarde para eso".