Donald Trump adelantó que "muy pronto" comenzará la acción terrestre de EEUU en Venezuela

El republicano señaló que "comenzarán a detener por tierra” a las redes de narcotráfico. En esa línea, sostuvo que es la vía "más fácil" para comenzar en poco tiempo.

El presidente de EEUU Donald Trump afirmó que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra Venezuela por presuntos vínculos a redes de narcotráfico . En esa línea, sostuvo que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“En las últimas semanas, trabajaron para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, sostuvo el republicano a los miembros del servicio en la llamada, citó la CNN.

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente y agregó que “la tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto ”.

Los comentarios de Trump sugieren que tomó una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de EEUU en la región a principios de este mes.

Las fuerzas armadas estadounidenses reunieron más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono denominó “Operación Lanza del Sur ”. A su vez, mataron a más de 80 personas en ataques a embarcaciones como parte de la campaña antidrogas.

Nicolás Maduro Las fuerzas estadounidenses reunieron más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados para la “Operación Lanza del Sur”. LA Times

A los legisladores estadounidenses se les informó durante la sesión que una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia -para justificar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico- no permite ataques dentro de la propia Venezuela ni en ningún otro territorio, según fuentes directas.

Sin embargo, los funcionarios no descartaron ninguna acción potencial futura, agregaron. La gestión republicana trató de evitar involucrar al Congreso en su campaña militar en América Latina.



No obstante, un alto funcionario del Departamento de Justicia sostuvo en el Congreso durante este mes que las fuerzas armadas podrían continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del órgano parlamentario.

EEUU detendría la migración desde países del tercer mundo

Trump sostuvo en Truth Social que "pausará permanentemente la migración" a EEUU desde todos los "países del tercer mundo" y que la decisión permitiría que el sistema se recuperara por completo de las "políticas migratorias que habían erosionado los logros y las condiciones de vida" de muchos estadounidenses.

"Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", informó a la par de criticar medidas de tu antecesor, Joe Biden, al afirmar que eliminará "las millones de admisiones ilegales de Biden".



Entre las medidas que aplicaría mencionó la eliminación de "todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país": "Desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental".

Estos objetivos se perseguirán a modo de "lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas".