El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se diferenció de Donald Trump y calificó la detención de Nicolás Maduro como un "acto de guerra"

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a un centro de detención en Nueva York.

Mamdani se presenta como uno de los referentes opositores a Trump en los EEUU. EFE

Entre las voces internacionales que se pronunciaron este sábado por el ataque militar ordenado por Donald Trump a Venezuela se conoció la de Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, quien rechazó la operación bélica en el país sudamericano. En simultáneo, Nicolás Maduro fue trasladado a un centro de detención ubicado precisamente en ese distrito.

A través de sus redes sociales, el funcionario neoyorquino planteó que "atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional".

"Esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar. Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes", añadió Mamdani.

En ese mismo sentido, otros de los referentes del Partido Demócrata norteamericano, Bernie Sanders, consideró que "Donald Trump una vez más mostró su desprecio por la Constitución y las leyes. El presidente de los EEUU no tiene derecho a llevar unilateralmente nuestro país a la guerra". Además de pedir la intervención del Parlamento estadounidense, sostuvo que el ataque "hace menos seguro al mundo": "Esta descarada violación al derecho internacional da luz verde a que cualquier país del mundo que pueda atacar a un país para aprovechar sus recursos o cambiar sus gobiernos".

Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026 Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores arribaron este sábado a Nueva York a bordo de un Boeing 757 (N874TW) vinculado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, procedente de Guantánamo, Cuba. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Stewart, al norte del estado.

Según las primeras informaciones, ambos serían trasladados en helicóptero hacia el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecerían detenidos mientras avanza el proceso judicial. El arribo a territorio estadounidense se produjo tras la captura de Maduro en el marco de un operativo encabezado por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, un hecho que desató una fuerte conmoción política y diplomática a nivel regional e internacional. En paralelo, este sábado un juez federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación ampliada contra el mandatario venezolano. La nueva imputación lo vincula a narcoterrorismo, tráfico de cocaína y alianzas con carteles del narcotráfico y grupos armados, y lo señala como presunto líder del denominado Cartel de los Soles. El escrito judicial sostiene que, durante más de dos décadas, esa red criminal habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Por primera vez, la acusación también incluye a Cilia Flores y a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, elevando a seis el número total de imputados.