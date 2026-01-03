Líderes mundiales llamaron a la paz y a respetar los principios de la ONU tras la intervención de EEUU en Venezuela

Jefes de Estado y diplomáticos indicaron que siguen los acontecimientos. Pidieron acciones pacíficas y llamaron a respetar el derecho internacional.

El gobierno de EEUU avanzó con acciones militares sobre Venezuela, luego de capturar en las últimas horas al presidente Nicolás Maduro . Al respecto, diversos jefes de Estado y diplomáticos pidieron por una resolución pacífica y respetar los principios de la ONU junto al derecho internacional.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció que el país norteamericano capturó a Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Describió la operación como " un éxito" tras "un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder".

La representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea (UE) Kaja Kallas expresó en X que habló con el Secretario de Estado de Trump Marco Rubio y pidió por el derecho internacional: "Hablé con Marco Rubio y nuestro Embajador en Caracas. La UE sigue de cerca la situación en Venezuela", advirtió.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que "los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable" por considerarlos una "grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

Por otro lado, el ex presidente de Chile Gabriel Boric mostró su "preocupación y condena por las acciones militares de EEUU": "Hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional".



Así, pidió por "la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera".

Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez informó que su gobierno "está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos" e informó que su embajada y consulados están operativos. En su mensaje, llamó a "la desescalada y a la responsabilidad" y adhirió a respetar el derecho internacional y los principios de la ONU.

El presidente colombiano Gustavo Petro informó que su gobierno "observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela".



En su mensaje, reafirmó "su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados", junto a la vía pacífica de resoluciones. Así, rechazó "cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil".

Por su parte, la mandataria de México Claudia Sheinbaum compartió en la red social un comunicado de la web oficial de su gobierno y citó al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.



Allí indicó que este sostiene: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Rusia pidió aclaraciones inmediatas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia pidió este sábado una “aclaración inmediata” sobre la situación en Venezuela, después de que EEUU asegurara que había capturado y expulsado del país a Maduro y su esposa.

“Estamos extremadamente preocupados por los informes de que el presidente venezolano Maduro y su esposa fueron expulsados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos”, sostuvo el ministerio en un comunicado, indicó la CNN.

Así, añadió: “Pedimos que se aclare inmediatamente esta situación” y afirmaron que tales acciones, de ser ciertas, constituyen una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del derecho internacional”.

El Ministerio condenó anteriormente lo que llamó un “acto de agresión armada contra Venezuela” por parte de Estados Unidos, calificando de “insostenible” cualquier “excusa” dada para justificar tales acciones.

La caída de Maduro: hubo fuertes explosiones en Caracas y aviones volando a baja altura

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país. Además, indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como “ruin y cobarde”.