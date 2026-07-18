Donald Trump invitó a Claudia Sheinbaum y al primer ministro de Canadá a la final del Mundial 2026, en la previa del T-MEC + Agregar ámbito en









La presidenta mexicana confirmó su presencia en el partido entre Argentina y España en el estadio MetLife, donde también estará Mark Carney, en un encuentro que reunirá a los líderes de los tres países anfitriones del torneo justo en la previa de la revisión del Tratado en Norteamérica (T-MEC).

La final se convertirá en una reunión de los tres líderes de los países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá. X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a presenciar este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentará a Argentina y España en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey. Sheinbaum confirmó su asistencia al partido el viernes, tras un acto oficial en Playa del Carmen, Quintana Roo.

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“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del presidente de Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney”, declaró la mandataria mexicana.

La presidenta precisó que saldrá de México este sábado por la tarde y regresará el lunes por la mañana. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también estará presente en el encuentro por invitación de Trump, lo que convertirá la final en una reunión de los tres líderes de los países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026 Un encuentro en la previa de la revisión del T-MEC El encuentro entre los tres mandatarios llega en un momento clave: se dará apenas en la previa de la tercera ronda de revisión del T-MEC, el tratado de libre comercio que une a Estados Unidos, México y Canadá. La cita deportiva ocurre además en medio de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México centradas en temas de cárteles, aranceles y migración, en un contexto en el que Washington decidió no extender el acuerdo comercial en sus términos actuales.

La confirmación de Sheinbaum llega después de la polémica que había generado su decisión de no asistir al partido inaugural del Mundial, disputado en el Estadio Azteca.

En esa oportunidad, partidos de la oposición mexicana lamentaron su ausencia en el banderazo, recordando que en los mundiales de 1970 y 1986 organizados en México sí habían participado los entonces presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid.