El director de la CIA explicó la estrategia con la que EEUU busca superar a China en la guerra tecnológica

John Ratcliffe aseguró que esta competencia es la principal prioridad del país norteamericano. Además, detalló la profunda transformación de tecnologías que impulsó dentro del organismo.

El director de la CIA , John Ratcliffe , afirmó que la principal prioridad de la agencia de inteligencia estadounidense es imponerse a China en la carrera tecnológica , una competencia que definió como clave para la seguridad nacional de Estados Unidos .

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Durante una conferencia en el Army War College , el funcionario explicó que el organismo modificó su estructura para acelerar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) , sistemas cibernéticos y otras tecnologías emergentes con el objetivo de mantener la ventaja frente a sus principales rivales.

Ratcliffe sostuvo que los avances tecnológicos ya tuvieron un impacto directo en distintas operaciones encubiertas desarrolladas por Estados Unidos a nivel tecnológico.

Como ejemplo mencionó la Operación Martillo de Medianoche en Irán y una misión realizada en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro , además de la denominada Operación Furia Épica .

"Operaciones como Martillo de Medianoche , donde logramos introducir 120 aviones en Irán para atacar instalaciones nucleares sin que el régimen pudiera responder, son posibles solo si contamos con una imagen de inteligencia perfecta", afirmó.

Ratcliffe explicó los avances de EEUU y su posición frente al gigante asiático. BBC

También aseguró: "Logramos insertar doscientos operadores especiales en el mayor complejo militar de Venezuela para capturar a Maduro en tres minutos y medio, y en la Operación Furia Épica recuperamos a un piloto de F-15 derribado".

Según el director de la CIA, esos resultados fueron posibles gracias a la capacidad de desplegar tecnologías más avanzadas que las de sus adversarios, facilitando los operativos.

Por qué considera que China representa el mayor desafío

Ratcliffe diferenció el desafío que representa China del que plantea Rusia. Para él, este último "compite con nosotros en el frente tecnológico, pero China es distinta. Somos la mayor economía del mundo y China la segunda".

"Rusia tiene una economía comparable al tamaño de mi estado natal, Texas, por lo que debe elegir dónde competir. China, en cambio, compite en todos los frentes", sostuvo.

En ese contexto, advirtió sobre el avance chino en sectores como la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, y recordó el desarrollo de Huawei en la tecnología 5G.

"Si China obtiene una ventaja tecnológica, como ocurrió con el caso de Huawei y el 5G, enfrentamos un problema real. No podemos permitir que eso suceda", señaló.

La transformación tecnológica de la CIA

El funcionario explicó que una de sus primeras decisiones fue convertir la ciberseguridad en una misión central de la agencia y crear la Dirección de Sistemas de Misión, con el objetivo de modernizar la infraestructura tecnológica.

Asimismo, indicó que impulsó la creación de una Oficina de Alianzas Corporativas para fortalecer la relación con empresas privadas y universidades. "Lo primero que hice fue crear una Oficina de Alianzas Corporativas para que hubiera un punto único de acceso y no un enfoque improvisado", afirmó.

Como ejemplo de esa estrategia mencionó la colaboración con compañías como SpaceX y criticó los antiguos procesos burocráticos para incorporar tecnología.

"Cuando llegué, nuestro proceso de adquisiciones era de 24 meses para una adquisición de alcance empresarial, seguido de nueve meses de evaluación de seguridad. Tres años para incorporar tecnología: cuando la incorporas, ya está anticuada", aseguró.

Ratcliffe afirmó que, tras modificar ese sistema, la CIA completó 400 adquisiciones de alcance empresarial en apenas seis meses, lo que llevó a una ventaja por la optimización de los tiempos.

La guerra en Ucrania y el papel de la inteligencia artificial

El director de la CIA también utilizó la guerra entre Rusia y Ucrania para ilustrar cómo la tecnología está modificando el desarrollo de los conflictos armados en líneas generales.

A su juicio, herramientas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y las capacidades cibernéticas "están reescribiendo las reglas en todos los frentes".

En ese sentido, aseguró que "la esperanza de vida media de un recluta ruso que llega ahora mismo al campo de batalla en Ucrania se estima entre 20 y 30 minutos" y atribuyó esa situación al uso masivo de drones de bajo costo equipados con inteligencia artificial.

"Los drones impulsados por inteligencia artificial se han convertido en máquinas de matar especializadas y de bajo costo", afirmó. Además, sostuvo que esa evolución tecnológica explica por qué Ucrania logró contener el avance ruso durante más de cuatro años, pese a la diferencia de recursos militares.

El modelo de EEUU frente al chino

En el tramo final de su exposición, Ratcliffe vinculó la innovación tecnológica con la capacidad de atraer talento. Según explicó, la principal fortaleza de Estados Unidos radica en su sistema de incentivos basado en el mérito.

"Somos una meritocracia. Llegarás tan alto y tan lejos como te lleven tu trabajo, tu determinación y tus capacidades", sostuvo. En contraste, criticó el modelo de desarrollo tecnológico de China.

"El modelo chino es robar, replicar y reemplazar", afirmó, al sostener que el Estado chino copia innovaciones occidentales y luego las reproduce con apoyo estatal.

Por último, aseguró que los éxitos operativos de la CIA fortalecieron el interés de profesionales especializados por incorporarse a la agencia. "Estamos abiertos a recibir talento, siempre buscamos a los mejores. La innovación, la creatividad y el mérito seguirán siendo nuestro mayor diferencial", concluyó.