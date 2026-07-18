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18 de julio 2026 - 12:44

Difunden el primer video del atentado contra el empresario ucraniano Vadim Ermolaev en Mónaco

La Fiscalía de Ucrania publicó las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento en que fue colocado el explosivo y la posterior detonación. El ataque dejó tres heridos y continúa bajo investigación.

Un video evidencia la escena del atentado contra Vadim Ermolaev en Mónaco.

Un video evidencia la escena del atentado contra Vadim Ermolaev en Mónaco.

HLN

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad instalada cerca del lugar, reconstruyen la secuencia completa del intento de asesinato y revelan cómo actuó uno de los sospechosos antes de la explosión.

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Qué muestra el video del atentado

La grabación, de menos de un minuto de duración, comienza con la llegada de Ermolaev junto a su esposa e hijo al edificio donde residen. Mientras la familia se aproxima a la entrada, un hombre que llevaba un piluso azul aparece en escena y deja una bolsa junto a la puerta del inmueble.

Instantes después, el empresario y sus familiares ingresan por la escalera de acceso. En ese momento, el sospechoso simula hablar por teléfono y gira para comprobar que las víctimas ya estaban dentro del edificio.

Nuevas imágenes del momento de la explosión.

Segundos más tarde se produce una potente explosión que ilumina toda la escena. El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, explicó que la cámara había sido instalada previamente para verificar que el atentado se ejecutara según lo planeado.

"Se trata de una grabación de video de una cámara de vigilancia instalada previamente cerca del lugar del crimen para asegurar que el atentado se llevara a cabo", afirmó.

Además, informó que los investigadores lograron recuperar una prueba considerada clave que los sospechosos habían intentado destruir para eliminar todo tipo de registro.

Cómo avanza la investigación

Las tres víctimas del ataque, Vadim Ermolaev, su esposa Anna Nasobina y el hijo de ambos, sobrevivieron y permanecen internadas con heridas de distinta consideración.

Según trascendió, Nasobina, de 46 años, sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia de la explosión, mientras que el adolescente de 13 años ya declaró ante los investigadores y continúa bajo observación médica.

En paralelo, Anastasia Berezovska, una ciudadana ucraniana de 39 años señalada como la presunta autora material de la colocación del explosivo, fue hallada muerta en Ucrania días después del atentado.

La investigación también derivó en la detención de otros dos sospechosos: un exoficial de policía y un empleado de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa ucraniano.

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, indicó que la investigación continúa en una etapa preliminar y que todavía no fue posible determinar ni el origen del explosivo ni el móvil del ataque.

Por su parte, Ermolaev rechazó que el episodio haya sido un simple mensaje intimidatorio. "Esto no fue una advertencia. Fue un intento de matarme a mí y a mi familia", declaró en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph.

Quién es Vadim Ermolaev

Vadim Ermolaev es uno de los empresarios más influyentes de Dnipró, en Ucrania, y posee inversiones en los sectores agroindustrial, inmobiliario, de materiales para la construcción y de equipamiento médico.

Las autoridades ucranianas lo investigaban por presunto lavado de dinero y por supuestos vínculos comerciales con la región de Crimea, además de mantener sanciones impuestas por el Gobierno de Volodímir Zelenski.

Mientras la investigación avanza, las autoridades intentan establecer quién ordenó el atentado y cuál fue el verdadero objetivo detrás del ataque contra el empresario y su familia.

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