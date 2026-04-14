El bloqueo en el estrecho de Ormuz reduce al mínimo el tráfico en puertos iraníes durante su primera jornada completa + Seguir en









Datos de seguimiento muestran escasa actividad marítima y tránsito limitado en el estrecho de Ormuz, en medio de dudas sobre cómo se aplicará la medida.

El bloqueo de Estados Unidos redujo al mínimo el tráfico marítimo en puertos iraníes.

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La actividad en la zona se mantuvo restringida, con apenas un puñado de petroleros y buques graneleros atravesando el estrecho en las últimas horas. Analistas de la consultora marítima Windward señalaron que “la actividad de tránsito continúa, pero sigue siendo limitada e irregular”, reflejando la incertidumbre que generó la medida.

Tránsito reducido en el estrecho de Ormuz De acuerdo con datos de MarineTraffic, uno de los pocos movimientos registrados fue el del petrolero Rich Starry, de propiedad china, que cruzó el estrecho de Ormuz durante la madrugada del martes. El buque pertenece a Full Star Shipping Ltd, vinculada a Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, y se encuentra sancionado por Estados Unidos desde 2023 por sus vínculos con Irán. Había zarpado el lunes desde un fondeadero frente a Emiratos Árabes Unidos.

HF3FneKWQAAhKKW El petrolero Rich Starry fue uno de los pocos buques que atravesó la zona. Otro caso fue el del petrolero Elpis, también sancionado, que transitó por la zona durante la noche pero luego quedó prácticamente detenido en el golfo de Omán. Según MarineTraffic, el buque estaba parcialmente cargado. En 2025 fue sancionado por su “participación en la venta, compra y transporte de petróleo iraní”, como parte de la denominada flota clandestina que utiliza maniobras como la desactivación de sistemas de seguimiento.

Dudas sobre la aplicación del bloqueo A pesar del impacto inicial en la actividad marítima, aún persisten interrogantes sobre cómo se implementará el bloqueo en la práctica. Desde Windward advirtieron que “se prevé que la aplicación de la normativa sea más sencilla para el tráfico de salida, pero más compleja para los buques de entrada y para aquellos que operan en condiciones engañosas”.

En la misma línea, Bjorn Hojgaard, director ejecutivo de Anglo-Eastern, llamó a no interpretar la medida como una prohibición total en el paso marítimo. “Yo tendría cuidado de no interpretar eso demasiado literalmente como una prohibición física en el propio estrecho”, afirmó, y agregó que “los barcos que hayan transitado por el estrecho podrían enfrentarse a intervenciones posteriormente, potencialmente en cualquier parte del mundo”. estrecho de ormuz (1) El impacto en el comercio marítimo ya es visible, aunque con incertidumbre. NAVCENT El consultor marítimo Erik Bethel también señaló las dificultades operativas: “Hacer cumplir esto va a ser complicado”. Según explicó, imágenes satelitales detectaron alrededor de 20 embarcaciones cerca de la costa iraní con sus transpondedores apagados, especialmente en zonas próximas a la isla de Kharg y el puerto de Assaluyeh. En este contexto, el bloqueo ya muestra efectos inmediatos en el comercio marítimo, aunque su alcance real y su capacidad de control siguen siendo inciertos.