María Corina Machado le regaló el Premio Nobel de La Paz a Donald Trump

Tras mantener una reunión en la Casa Blanca, la líder de la oposición venezolana le otorgó la condecoración al presidente estadounidense por su "compromiso con la defensa de la libertad en Venezuela".

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado finalmente le entregó su Premio Nobel de La Paz al presidente estadounidense, Donald Trump. El histórico hecho se dio en una reunión que compartieron ambos en la Casa Blanca, este jueves al mediodía. Machado justificó su regalo por el " compromiso (de Trump) con la defensa de la libertad en Venezuela".

El mandatario estadounidense mantuvo un contacto telefónico, ayer, con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y hoy recibió a Machado. La reunión con Trump fue "excelente", amplió. "Muy bien", reiteró María Corina, al salir del encuentro en Washington. Para darle un tono más nacionalista al gesto que tuvo con el presidente estadounidense, Machado recordó a los medios que: "Hace doscientos años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington". Bolívar conservó esa medalla por el resto de su vida", comentó Machado, y señaló que le contó esta historia a Trump al entregarle la condecoración.

"Doscientos años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinario compromiso con nuestra libertad", añadió. A pesar de mantener reuniones tanto con el chavismo como la oposición, la ganadora legítima del Premio Nobel de la Paz apoya firmemente al presidente norteamericano, y dijo que los venezolanos pueden "contar con el presidente Trump".

Donald Trump confirmó un nuevo contacto con Delcy Rodríguez: "Es una persona fantástica" Respecto a la conversación, Trump precisó que "trabajaron muy bien" durante una llamada "larga" en la que abordaron "muchos temas". A su vez, en diálogo con la prensa en el Salón Oval, sostuvo que se está llevando "muy bien con Venezuela" y que Delcy Rodríguez es una "persona fantástica".

"Estamos haciendo un progreso enorme ayudando a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Abordamos temas como el petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional. Esta relación entre Estados Unidos y Venezuela va a ser espectacular para todos", destacó más tarde en una publicación en su red social Truth Social y auguró que el país latinoamericano "va a ser grande y próspero de nuevo, quizás más que nunca antes".

Por su parte, la dirigente venezolana destacó que tuvo una "larga y cortés conversación telefónica" con Trump "en un marco de respeto mutuo". Además, detalló, a través de una publicación en X, que durante la charla abordaron "una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos". Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta durante la administración de Maduro, inicialmente repudió la incursión militar de Estados Unidos a su país aunque mantuvo una postura más conciliadora con el gobierno de Trump. El líder republicano sostiene que su país mantiene una tutela sobre el gobierno venezolano y anunció acuerdos para recibir millones de barriles de petróleo venezolano.