El duro mensaje del hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie contra su padre: "Terrible y despreciable"

Hoy, el diario The Daily Mail publicó un mensaje de parte de Pax Jolie-Pitt , el segundo hijo de la ex pareja, que posteó en sus historias de Instagram en 2020, y en el que cargó fuertemente contra el protagonista de El club de la pelea: " Has demostrado ser una persona terrible y despreciable ”, escribió.

El joven que la actriz adoptó en Vietnam en 2007, escribió a sus 16 años: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable”. Las críticas fueron acompañadas por una foto de su padre recibiendo el Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película Once Upon a Time in Hollywood, pero como su cuenta era privada, no trascendió en su momento.