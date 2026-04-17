El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en Madrid

El dirigente opositor no podrá participar del acto que encabezará María Corina Machado. Según afirman, se encuentra bajo seguimiento médico.

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en Madrid y no podrá participar del encuentro previsto con la comunidad venezolana junto a María Corina Machado , en el marco de una gira internacional de la líder opositora.

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El propio González Urrutia confirmó su internación a través de un mensaje en redes sociales , donde explicó que se encuentra bajo seguimiento médico tras una intervención quirúrgica realizada semanas atrás.

El referente opositor señaló que llevaba varios días hospitalizado y que decidió no comunicarlo antes para esperar la llegada de Machado a la capital española.

Finalmente, su estado de salud le impidirá asistir al acto convocado para este sábado, considerado uno de los encuentros más importantes de la diáspora venezolana en Europa .

“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo ”, expresó, al tiempo que remarcó que seguirá de cerca el evento desde el centro de salud.

El encuentro pactado con María Corina Machado

La convocatoria se realizará igualmente en Madrid, donde María Corina Machado encabezará un acto con venezolanos residentes en España.

La actividad forma parte de una serie de encuentros internacionales que buscan fortalecer la organización política de la oposición fuera del país.

Aunque no estará presente físicamente, González Urrutia alentó a los asistentes a participar y sostuvo que estos encuentros reflejan la continuidad del movimiento opositor: llamó a concurrir “por los que no pueden” y por quienes esperan un eventual regreso a Venezuela.

Un liderazgo en el exilio

González Urrutia, diplomático y figura central de la oposición, se encuentra exiliado en España desde 2024, luego de las elecciones presidenciales venezolanas, cuyo resultado fue ampliamente cuestionado por sectores opositores y parte de la comunidad internacional.

A pesar de su internación, el dirigente aseguró que continúa involucrado en la coordinación política junto a Machado, en un contexto en el que la oposición intenta reorganizarse y mantener visibilidad internacional.

Por el momento, no se brindaron detalles adicionales sobre su evolución médica, aunque su entorno indicó que se trata de controles vinculados a una intervención reciente y no de una situación de urgencia.