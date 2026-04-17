Donald Trump aseguró que el bloqueo de EEUU a puertos iraníes se mantendrá pese a la reapertura del estrecho de Ormuz

Tras el anuncio por parte de Teherán, el mandatario estadounidense celebró la decisión pero reafirmó la presión militar con el bloqueo naval. Se espera que ambas partes se encuentren este fin de semana para avanzar en una paz duradera.

Trump mantiene la presión militar en medio de las negociaciones con Irán.

Tras celebrar la reapertura del estrecho de Ormuz anunciada este viernes por Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remarcó que el bloqueo de EEUU sobre puertos iraníes se mantendrá hasta que se logre un acuerdo de paz duradero. Según anunció el propio mandatario republicano, Washington y Teherán tendrán una nueva ronda de negociaciones este fin de semana: "Hay muchas posibilidades de un acuerdo" , sentenció.

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"El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán —y únicamente a Irán— hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100% ", detalló Trump a través de un posteo en su cuenta oficial de Truth Social.

Dicha frase la arrojó luego de garantizar que el estreco "está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre". Así, pese a la reapertura del corredor marítimo, Washington mantiene su principal herramienta de presión: el bloqueo a los puertos iraníes.

La medida implica que, aunque los buques pueden circular por la vía internacional , las operaciones directamente vinculadas con Irán continúan restringidas bajo supervisión militar estadounidense.

A la par, Trump afirmó haber intervenido directamente para frenar los ataques israelíes sobre Líbano. “ Israel ya no bombardeará el Líbano . ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, escribió en su red social.

Tensión de Trump con la OTAN y presión internacional

En paralelo, Trump también lanzó críticas a la OTAN, al revelar que rechazó una oferta de asistencia: “LES DIJE QUE SE MANTENGAN ALEJADOS (…) ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!”.

Desde Europa, en tanto, el respaldo fue más prudente. El presidente francés Emmanuel Macron, junto a Keir Starmer, Friedrich Merz y Giorgia Meloni, reclamó garantías duraderas.

“Todos pedimos una reapertura del estrecho total, inmediata, incondicional, por todas las partes”, manifestaron públicamente.

Trump anunció una nueva ronda de negociaciones con Irán y aseguró que "hay muchas posibilidades de un acuerdo"

En un contexto de tregua todavía inestable en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la puerta a un avance diplomático inmediato. Este jueves, aseguró que una nueva ronda de conversaciones con Irán podría concretarse durante el fin de semana, con el objetivo de consolidar el cese de hostilidades tras semanas de escalada.

Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz continuará bloqueado para actividades comerciales. Al Jazeera

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, afirmó el mandatario republicano. Trump incluso deslizó la posibilidad de viajar si el entendimiento se sella en Pakistán: “Si el acuerdo se firma en Islamabad, puede que vaya”.

Antes de partir de la Casa Blanca, el mandatario insistió en el optimismo de Washington respecto de las negociaciones. En este sentido, subrayó que el eje central sigue siendo frenar el desarrollo nuclear iraní y sostuvo que Teherán muestra hoy una mayor predisposición que meses atrás.

“Irán quiere hacer un trato, y estamos negociando muy bien con ellos”, señaló, al tiempo que remarcó que el régimen estaría dispuesto a aceptar condiciones que previamente había rechazado.