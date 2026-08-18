El FBI desclasificó documentos sobre Fang Fang, la presunta espía china vinculada a un congresista de California + Agregar ámbito en









La mujer mantuvo contactos con distintos dirigentes de California durante casi cuatro años y regresó a China tras quedar bajo la lupa de investigadores estadounidenses.

Archivo. Fang Fang y Swalwell.

El FBI desclasificó documentos sobre el accionar de la presunta espía china Christine Fang, conocida como “Fang Fang”, quien desarrolló durante casi cuatro años una amplia red de vínculos dentro de la política de California. Los archivos describen sus contactos con figuras políticas - entre ellos el caso del congresista californiano Eric Swalwell -, sus intentos de obtener dinero y poder y una serie de maniobras que despertaron sospechas de los investigadores estadounidenses.

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Durante su permanencia en Estados Unidos, Fang se movió dentro de círculos políticos de California y participó como voluntaria en eventos y campañas de recaudación de fondos. Además de Swalwell, también mantuvo contacto con el exalcalde de Fremont Bill Harrison y el exalcalde de San Francisco Ed Lee. Según un memorando del FBI de junio de 2013, Fang era identificada por los investigadores con el nombre en clave “Pulgares Oxidados”.

Los investigadores la describieron como una “persona llamativa” que buscaba proyectar una imagen de riqueza y elegancia. También señalaron que presumía ante agentes del FBI de sus supuestos vínculos familiares con el Partido Comunista Chino. Según la investigación, Fang afirmaba que durante su infancia había cantado para altos funcionarios chinos y que había trabajado como auxiliar de vuelo en la versión china del Air Force One.

El vínculo con Eric Swalwell Fang conoció a Swalwell en 2012, cuando el político todavía no era congresista. A partir de entonces, ambos mantuvieron una comunicación frecuente mediante mensajes de texto y correo electrónico.

Los documentos del FBI también detallan encuentros íntimos entre ambos. En uno de ellos, ocurrido en el departamento de Swalwell en East Bay, los archivos señalan: “Una noche, FANG llegó tarde y empezó a golpear la puerta de SWALWELL”, dicen los archivos sobre un encuentro sexual con Swalwell. “SWALWELL la dejó entrar y tuvieron relaciones sexuales. FANG se fue después de un par de horas”.

Según los investigadores, Fang llegó incluso a jactarse de sus relaciones y de los contactos que había logrado establecer dentro de la política estadounidense. El congresista posteriormente reconoció ante los investigadores que veía a Fang aproximadamente una vez cada dos meses, aunque describió el vínculo como una relación “casual”. Además, el hombre también admitió que mantuvo un encuentro íntimo con Fang mientras se encontraba bajo los efectos de Ambien. Los archivos recientemente publicados señalan además que Fang estuvo cerca de ser incorporada a una operación de contrainteligencia ultrasecreta del FBI. Durante su estadía en Estados Unidos, los investigadores concluyeron que sus objetivos incluían la búsqueda de “dinero” y “poder”.