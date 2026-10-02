Un alto funcionario de Emiratos Árabes Unidos describió el incidente del avión de Flydubai como un acto terrorista

Se trata del asesor presidencial Anwar Gargash, quien pidió reconocimiento para el piloto Machchhar. En ese sentido, destacó su comportamiento por representar el "verdadero significado de la valentía y la responsabilidad".

Un alto funcionario del gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) calificó este viernes el incidente del avión de Flydubai como "un acto terrorista". Se trata de Anwar Gargash , asesor del mandatario Mohammed bin Zayed, y destacó el "profesionalismo y sentido ético" del piloto a cargo durante la situación, Smit Machchhar , actualmente en recuperación tras ser apuñalado varias veces.

El funcionario se pronunció sobre el hecho en su cuenta de X, donde pidió "reconocimiento para el piloto, frente a un acto terrorista peligroso y una catástrofe potencial". En ese sentido, destacó su comportamiento por representar el " verdadero significado de la valentía y la responsabilidad".

La declaración marcó la primera vez que un alto cargo de EAU calificó públicamente el episodio. Gargash también incluyó una advertencia mayor al instar que se evite “la simplificación fácil de lo sucedido o adoptar y promover teorías conspirativas”. Así, sostuvo que “la vigilancia y la precaución siguen siendo una necesidad frente a los riesgos del extremismo y el terrorismo”.

Por otro lado, el fiscal general, Hamad Said , ordenó recopilar pruebas para establecer las circunstancias del vuelo, identificar sus motivaciones y determinar si existió “planificación previa o vínculo con actividades terroristas”, según informó la agencia estatal WAM.

La Fiscalía inició su actuación un día después de que la Autoridad General de Aviación Civil de EAU —con la que los fiscales trabajan en coordinación— catalogara lo ocurrido como un “incidente de seguridad” y abriera pesquisas preliminares. Said instó a la ciudadanía a “evitar especulaciones” hasta que se conozcan los resultados oficiales, mientras que Flydubai pidió no adelantar conclusiones sobre las causas del altercado.

El piloto Smit Machchhar de Flydubai rompió el silencio luego del ataque: "No iba a dejar que otros murieran"

El piloto indio Smit Machchhar (39), a cargo del vuelo de Flydubai en el que resultó herido por un ataque de su copiloto, rompió el silencio desde el hospital donde se recupera tras el incidente aéreo. En una conversación con el primer ministro Narendra Modi, confesó que "no iba a dejar que otros murieran" en medio de la conmoción y las puñaladas que recibió.

La Fiscalía inició su actuación un día después de que la Autoridad General de Aviación Civil de EAU catalogara lo ocurrido como un “incidente de seguridad”. @newsisrael13

Machchhar explicó que abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a los demás pasajeros que lo ayudaron tras el ataque. Una vez en el suelo aún siendo atacado, el hombre de 39 años notó que el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros, se estaba hundiendo y que tenía que hacer algo.

"Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que tenía que hacer un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro. Otros intervinieron y también desempeñaron un papel [en el control de la situación]. Por supuesto, yo luchaba por mi propia vida, pero al mismo tiempo sabía que no iba a permitir que otros murieran", le contó a Modi quien compartió la charla en un video de su perfil de X.

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Tel Aviv desde Dubái a primera hora del miércoles por la mañana, se precipitó a más de 5.200 metros, dos horas y media después de haber despegado. Primero envió una señal de emergencia a los controladores de tráfico aéreo antes de cambiar al código transpondedor 7.500, que indica un secuestro.