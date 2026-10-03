Qué se sabe del caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió dos veces a la inyección letal

La mujer aguarda ser ejecutada hace 30 años y en los últimos días su proceso fue cancelado por el estado de Tennesse. Sus abogados solicitaron que se conmute la sentencia.

El caso de la condenada a muerte Christa Pike (50) generó conmoción en EEUU y el mundo , tras sobrevivir dos veces a la inyección letal. A raíz de esto, el gobernador de Tennesse, Bill Lee, canceló las ejecuciones hasta fin de año y ahora, como un nuevo giro en su causa penal, el director de la prisión donde ella se aloja anunció su renuncia.

La historia de Pike se remonta a 1996, cuando fue condenada por el asesinato de una joven identificada como Colleen Slemmer, de 19 años.

Este viernes, Lee afirmó que las ejecuciones legales se encuentran entre las "responsabilidades más serias" del Estado, luego de anunciar su freno, y añadió que ordenó una investigación independiente "para determinar exactamente qué ocurrió" en el caso de Pike.

La renuncia refiere al comisionado del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, cuya dimisión fue anunciada junto al gobernador Lee en un comunicado conjunto.

Allí, Strada afirmó que su dimisión redunda "en el mejor interés" del Estado y calificó la investigación sobre el incidente de "totalmente apropiada y necesaria". En paralelo, Pike permanece en estado crítico en un hospital de Nashville, Tennessee, donde los médicos intentan eliminar los restos de la droga de la ejecución de su organismo mientras sus abogados se organizan para conmutar su sentencia.

La historia de Pike se remonta a 1996, cuando fue condenada por el asesinato de una joven identificada como Colleen Slemmer, de 19 años.

"El comisionado Strada ha servido con integridad, y agradezco su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee durante este difícil momento", agradeció Lee.

Suspendieron la ejecución a Christa Pike, luego de sobrevivir dos veces a la inyección letal

Luego de que Pike sobreviviera a dos intentos de inyección letal, la Justicia de Tennessee, EEUU, suspendió su ejecución. Así lo confirmó el gobernador Bill Lee e hizo referencia a que este freno aplicará durante el resto del 2026.

Juicio a Christa Pike a sus 18 años en 1996. X: @MorbidKnowledge

En declaraciones a los periodistas esta mañana, Lee expresó: "Estoy muy decepcionado, al igual que los habitantes de Tennessee, por lo que sucedió anoche", en referencia a los dos intentos de inyección a los que se sometió a Pike. A su vez, su orden de suspender todas las ejecuciones coincidirá con la ejecución prevista para el 3 de diciembre del asesino convicto Gary Sutton.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Pike afirmaron que ella necesitaba "medidas para salvarle la vida" tras su fallida ejecución. El Departamento Correccional de Tennessee, que se encargó de la ejecución, emitió un comunicado defendiendo su gestión del caso.

Tras perder el conocimiento por la doble inyección de pentobarbital, Pike fue sometida a cuidados para que le "salvaran la vida". BBC

Christa Pike, la condenada a muerte en EEUU que sobrevivió luego de recibir la inyección letal dos veces

Tras perder el conocimiento por la doble inyección de pentobarbital, Pike fue sometida a cuidados para que le "salvaran la vida" según uno de sus abogados a la BBC. No obstante, el letrado indicó que "aún tiene latidos y se la oyó roncar".

El intento de ejecución tuvo lugar en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville alrededor de las 20:00 hora local del miércoles. La agencia AP informó que a Pike se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital y la cortina de la sala de testigos se cerró dos veces. En un momento dado se pidió a los medios de comunicación que abandonaran el lugar.

El protocolo de ejecución de Tennessee contempla un segundo juego de jeringas con drogas en caso de que la persona que va a ser ejecutada no muera tras el primer juego. Sin embargo, no especifica qué sucede si la persona sigue viva después del segundo juego.