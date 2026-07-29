La SIDE recibió a una autoridad del FBI y reforzó la cooperación antiterrorista con EEUU

Andrew Bailey fue recibido por las principales autoridades de la Secretaría de Inteligencia. Durante el encuentro analizaron el trabajo conjunto para prevenir y combatir el terrorismo.

Andrew Bailey fue recibido por las autoridades de la SIDE en el Centro Nacional Antiterrorismo.

El cosubdirector del FBI , Andrew Bailey , visitó el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) , donde mantuvo un encuentro con funcionarios argentinos para profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Bailey fue recibido por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra , y el subsecretario del área, José Lago Rodríguez . Durante la reunión repasaron el trabajo conjunto entre ambos países y analizaron mecanismos para fortalecer la prevención y detección de amenazas terroristas.

“Seguimos profundizando el trabajo conjunto con Estados Unidos para la prevención y el combate del terrorismo”, afirmó Auguadra tras el encuentro.

El funcionario destacó además que la cooperación con el FBI le permite a la Argentina incorporar mejores prácticas, elevar los estándares profesionales y fortalecer sus capacidades preventivas .

El Centro Nacional Antiterrorismo fue creado en agosto de 2025 con la colaboración del organismo estadounidense y comenzó a funcionar oficialmente el 16 de abril de 2026. Según Auguadra, se trata de la “herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo” y es la única institución de sus características en América Latina.

Por su parte, Lago Rodríguez remarcó la importancia del intercambio de información y la coordinación con agencias internacionales. “No hay prevención eficaz del terrorismo sin coordinación internacional”, sostuvo.

“Estamos trabajando junto a los mejores del mundo para detectar estas amenazas a tiempo y proteger a los argentinos”, agregó el subsecretario de Inteligencia.

La visita de Bailey se produjo en medio de una serie de acercamientos entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad. El vínculo incluyó la creación del CNA en agosto de 2025 y su posterior inauguración, realizada en abril de 2026 con la presencia de autoridades del FBI y del embajador estadounidense en Buenos Aires.

Ambos organismos también firmaron un convenio de cooperación y, además, autoridades de la SIDE mantuvieron una reunión en el CNA con el subsecretario de Estado para el Control de Armamentos y la Seguridad Internacional de Estados Unidos.

Como parte de esa agenda, Auguadra visitó la sede central de la CIA en Langley, Virginia, mientras que Lago Rodríguez participó en Washington de una reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político.