Rusia pidió a diplomáticos y extranjeros abandonar Kiev ante nuevos ataques

Moscú anunció una ofensiva aérea contra lo que definió como objetivos militares y reclamó la evacuación de las delegaciones internacionales. La advertencia se conoció tras otro bombardeo sobre infraestructura de la capital ucraniana.

El gobierno de Vladímir Putin advirtió sobre nuevos ataques aéreos en Kiev y pidió la salida inmediata de diplomáticos y ciudadanos extranjeros.

Rusia instó este sábado a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros a salir de Kiev de inmediato , ante una nueva oleada de ataques aéreos que describió como “masivos de represalias”. La advertencia fue difundida por la Cancillería rusa, que también pidió suspender los viajes previstos hacia territorio ucraniano.

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El gobierno de Vladímir Putin sostuvo que las operaciones apuntarán contra objetivos de carácter militar. En su comunicado, reclamó a las representaciones internacionales y a los residentes extranjeros que evacúen las zonas de peligro lo antes posible.

Además, Moscú atribuyó a quienes decidan permanecer en esas áreas la responsabilidad por las eventuales consecuencias de los ataques. Esa posición fue expresada por las autoridades rusas al insistir en que las delegaciones y los ciudadanos extranjeros acaten el pedido de evacuación.

El anuncio ruso se produjo horas después de que un bombardeo dejara fuera de servicio otra infraestructura vial estratégica de Kiev . El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko , confirmó públicamente la gravedad de la situación.

La ciudad viene sufriendo incursiones aéreas casi diarias durante las últimas semanas , principalmente mediante drones. A ese escenario se sumó la preocupación de los mandos militares ucranianos por la aparición de aparatos no tripulados impulsados a reacción.

Archivo. Kiev sufrió ataques aéreos casi diarios durante las últimas semanas, principalmente con drones. SERGEI GAPON - AFP

Estas aeronaves alcanzan velocidades mayores, lo que dificulta su interceptación y plantea nuevas exigencias para los sistemas de defensa aérea encargados de proteger la capital.

La advertencia de Moscú profundiza así la tensión sobre Kiev, donde los ataques reiterados mantienen bajo presión tanto a la población como a la infraestructura urbana.

Ucrania recibió 2.900 millones de euros de la Unión Europea

En paralelo, el Ministerio de Finanzas de Ucrania informó el viernes que recibió 2.900 millones de euros de la Unión Europea, destinados a sostener la economía y acompañar las reformas del país.

Según explicó la cartera, los recursos permitirán financiar gastos presupuestarios prioritarios, contribuir a la estabilidad macroeconómica y respaldar las tareas de recuperación y modernización. También se utilizarán para avanzar con las reformas vinculadas al proceso de adhesión ucraniano al bloque europeo.

Del desembolso total, 800 millones de euros correspondieron al primer pago del Préstamo de Apoyo a Ucrania, conocido como USL por sus siglas en inglés, de acuerdo con la información difundida por la agencia Xinhua.

Ese instrumento contempla 90.000 millones de euros para el período 2026-2027, con el objetivo de atender las necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania en el contexto de la guerra.