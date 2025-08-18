SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de agosto 2025 - 09:02

El fuerte mensaje de Lula da Silva a Donald Trump en medio de la crisis diplomática entre Brasil y EEUU

El presidente de Brasil grabó un mensaje en su jardín dirigido a Donald Trump, en plena crisis por los aranceles que afectan a las exportaciones.

Lula respondió a Trump desde su huerta mientras sembraba una planta de uva.

Lula respondió a Trump desde su huerta mientras sembraba una planta de uva.

El video fue grabado por la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva, y difundido en la cuenta oficial de Lula en X. Además de sembrar, el mandatario invitó a su par estadounidense a conocer Brasil: “Espero que algún día usted pueda visitar el palacio presidencial y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil”.

El mensaje se da en medio de una tensión creciente entre Brasil y Estados Unidos, luego de que Washington impusiera aranceles del 50% a productos brasileños, incluyendo café, frutas y carne, como respuesta a acciones legales contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Aranceles, sanciones y repercusiones

Los aranceles anunciados a comienzos de agosto fueron acompañados por sanciones a siete magistrados de la Corte Suprema de Brasil y al juez encargado del caso de Bolsonaro, profundizando el conflicto diplomático. Estas medidas se justificaron como reacción a lo que Trump calificó de “caza de brujas” contra su aliado político.

El impacto económico también es relevante: las exportaciones brasileñas a Estados Unidos representan una porción significativa del comercio bilateral, por lo que los aranceles afectan directamente a productores de café, frutas y carne.

Jair Bolsonaro Alta.jpg
Washington sancionó a jueces del tribunal que investiga al expresidente Bolsonaro.

Washington sancionó a jueces del tribunal que investiga al expresidente Bolsonaro.

Lula, la justicia y el futuro de Bolsonaro

Mientras Lula defiende la soberanía del pueblo brasileño y respalda al tribunal supremo, Bolsonaro aguarda su veredicto, que se espera entre el 2 y el 12 de septiembre. De ser declarado culpable, el expresidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión por su presunta participación en la intentona golpista de 2022.

Con un gesto simbólico en su huerta presidencial, Lula buscó transmitir un mensaje de paz y diálogo en un contexto que combina tensiones comerciales internacionales y una profunda disputa política interna.

