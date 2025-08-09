En medio del conflicto con EEUU, Vladímir Putin y Lula da Silva conversaron para fortalecer los BRICS







La noticia se conoce en medio de la tensión comercial creciente que sostienen Rusia y Brasil con los Estados Unidos.

Lula y Putín estrechan posturas.

En simultáneo a la suba de aranceles que le impuso Estados Unidos a los productos de Brasil y la advertencia de Donald Trump de replicar la medida para Rusia si no se determina un plan de cese al fuego en Ucrania, Vladímir Putin mantuvo un llamado telefónico con Lula da Silva, que incluyó el fortalecimiento de las BRICS en su temario.

A través de sus redes sociales, el propio Lula da Silva confirmó la conversación, que ocurrió durante la mañana del sábado y duró unos 40 minutos. "Putin compartió información sobre sus conversaciones en curso con Estados Unidos y los recientes esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania", detalló el presidente brasileño.

Asimismo, Lula remarcó "que Brasil siempre ha apoyado el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica y que seguimos disponibles para contribuir con lo que sea necesario, incluso en el ámbito del Grupo de Amigos de la Paz, lanzado por iniciativa de Brasil y China".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/1954203841445908544&partner=&hide_thread=false Recebi telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã deste sábado (9). Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e… — Lula (@LulaOficial) August 9, 2025 "También conversamos sobre el panorama político y económico internacional. A nivel bilateral, reafirmamos nuestra intención de organizar la próxima edición de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación Brasil-Rusia a finales de este año", concluyó el presidente brasileño, quien este jueves hizo público otro diálogo con el líder político de la India, Narendra Modi.

Encuentro de Donald Trump y Vladimir Putin por la paz en Ucrania El presidente de EEUU, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, se encontrarán en Alaska el próximo viernes 15 de agosto, en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Una de las promesas de Trump antes de ganar las elecciones fue "terminar con la guerra en 24 horas". Sin embargo, el conflicto implicó múltiples rondas de conversaciones, llamadas telefónicas y visitas diplomáticas que aún esperan un avance. Trump y Putin Trump y Putin sostendrán un encuentro la próxima semana en Alaska. Foto: Reuters “Quieren reunirse conmigo y haré todo lo que esté en mi poder para detener la matanza”, dijo Trump el jueves, en referencia a Putin y al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. El viernes, el republicano afirmó desde la Casa Blanca que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, sin dar más detalles. En simultáneo, Zelenski calificó como una “prioridad” reunirse con Putin y sostiene es “legítimo que Ucrania participe en las negociaciones” en un formato tripartito. Pero Putin rechaza verlo ya que considera que un encuentro con su par ucraniano solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.