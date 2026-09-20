El futuro de la ONU: qué potencias respaldan a cada candidato para la sucesión de António Guterres

EEUU se inclina por Rafael Grossi, mientras que China promueve la llegada de una mujer al máximo cargo del organismo. Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett aparecen entre las postulantes con mayor respaldo en el Consejo de Seguridad.

La ONU define quién sucederá a António Guterres como secretario general, en un proceso atravesado por la disputa entre las principales potencias. Tras la salida de Michelle Bachelet, Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi concentran los principales apoyos.

La carrera para suceder a António Guterres al frente de la ONU quedó atravesada por una disputa entre las principales potencias. Estados Unidos respalda al argentino Rafael Grossi , mientras que China impulsa la idea de que una mujer llegue por primera vez a la Secretaría General . En paralelo, Rusia mantiene reparos sobre Grossi y el resto de los postulantes busca sumar apoyos antes de que el Consejo de Seguridad avance hacia una definición.

El escenario cambió después de la tercera ronda de consultas informales del Consejo de Seguridad y de la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura .

Sin embargo, las votaciones son secretas y no permiten saber qué países emitieron cada voto, por lo que todavía no existe un respaldo público y definitivo de las cinco potencias con poder de veto.

La disputa entre Washington y Pekín es uno de los principales factores que condicionan la elección. Donald Trump expresó su respaldo a Rafael Grossi, quien actualmente dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) . La candidatura argentina también quedó asociada a la experiencia de Grossi en negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y otros conflictos internacionales.

China, en cambio, dejó trascender su interés en que una mujer ocupe por primera vez la Secretaría General. Xi Jinping hizo referencia a esa posibilidad durante la cumbre de los BRICS, aunque Beijing no confirmó públicamente una candidatura específica. En ese escenario, Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett aparecen entre las principales postulantes que podrían concentrar ese respaldo.

La sucesión de António Guterres al frente de la ONU entra en su etapa definitoria durante la Asamblea General de 2026.

Qué países respaldan a cada candidato

La candidatura de Rafael Grossi fue presentada oficialmente por la Argentina en noviembre de 2025. Su principal respaldo político entre las grandes potencias es el de EEUU, aunque enfrenta resistencias dentro del Consejo de Seguridad, entre ellas las provenientes de Rusia. En la tercera consulta informal obtuvo cinco votos de apoyo, frente a ocho rechazos y dos votos de "sin opinión".

Rebeca Grynspan fue nominada por Costa Rica y cuenta con una posición relevante dentro de la carrera. Su candidatura también logró acercamientos con China y Rusia. En el último sondeo consiguió nueve votos favorables, cinco negativos y uno de "sin opinión".

Carolyn Rodrigues-Birkett fue presentada por Guyana y posteriormente recibió el respaldo de la Comunidad del Caribe (CARICOM). La diplomática ocupa actualmente el cargo de embajadora de Guyana ante la ONU y consiguió ocho votos favorables en la tercera ronda. Su candidatura también tiene como uno de sus ejes la posibilidad de que una mujer caribeña llegue por primera vez al máximo cargo de Naciones Unidas.

Macky Sall fue nominado por Burundi. El expresidente de Senegal es el único candidato africano que participó de las primeras etapas del proceso y busca ampliar su respaldo entre los países del continente y otros integrantes de Naciones Unidas.

María Fernanda Espinosa fue postulada por Antigua y Barbuda. La diplomática ecuatoriana ya ocupó la presidencia de la Asamblea General de la ONU y fue canciller de Ecuador. Su candidatura se suma al grupo de postulantes latinoamericanos que buscan aprovechar la expectativa de que el próximo secretario general vuelva a surgir de la región.

Olara Otunnu fue nominado por Uganda en julio. El diplomático y exfuncionario de Naciones Unidas tiene una extensa trayectoria dentro del organismo y fue secretario general adjunto para Niños y Conflictos Armados. Uganda mantiene públicamente su respaldo y trabaja para conseguir apoyos internacionales para su candidatura.

Ivonne A-Baki es la candidata más reciente. Su postulación fue presentada por Tonga en agosto y se convirtió en la octava candidatura formal de la carrera. La diplomática ecuatoriana, que fue embajadora de su país en Estados Unidos y Francia, ingresó al proceso cuando ya se habían realizado dos rondas de consultas informales.

Consejo de Seguridad de la ONU. Peacekeeping

Quiénes siguen en carrera

Después de la salida de Michelle Bachelet, la competencia quedó integrada por siete candidatos: Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi, Olara Otunnu, Macky Sall, María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki. La lista todavía podría modificarse porque el proceso de presentación de candidaturas no está completamente cerrado.

El próximo secretario general deberá ser recomendado por el Consejo de Seguridad y luego designado formalmente por la Asamblea General, que reúne a los 193 Estados miembros. Guterres terminará su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026 y su sucesor asumirá el 1 de enero de 2027 por un período de cinco años.