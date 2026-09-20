Elecciones en la ONU: cómo se define al nuevo secretario genera y quiénes son los candidatos que siguen en carrera

El sucesor de António Guterres será recomendado por el Consejo de Seguridad y aprobado por la Asamblea General.

La elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU) no funciona como una elección directa entre los 193 países miembros . El proceso comienza con la presentación formal de candidaturas por parte de uno o más Estados y continúa con audiencias públicas y diálogos con los postulantes. La definición política, sin embargo, pasa primero por el Consejo de Seguridad , que debe recomendar un nombre a la Asamblea General.

El mecanismo está establecido en el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas : el secretario general es designado por la Asamblea General "a recomendación del Consejo de Seguridad". El organismo tiene 15 integrantes: cinco permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— y diez miembros no permanentes .

Para que el Consejo de Seguridad pueda recomendar a un candidato necesita al menos nueve votos favorables . Pero no alcanza con reunir esa cantidad: ninguno de los cinco miembros permanentes puede votar en contra, porque cualquiera de ellos tiene poder de veto. Una abstención de un miembro permanente, en cambio, no bloquea la decisión si se alcanzan los nueve votos necesarios.

Antes de llegar a una votación formal, el Consejo de Seguridad realiza "straw polls" , o sondeos informales y secretos, para conocer el nivel de respaldo y rechazo que genera cada postulante. Estas rondas no eligen al secretario general ni son vinculantes, pero permiten identificar qué candidaturas tienen posibilidades de avanzar y cuáles enfrentan resistencias.

En la tercera ronda realizada el viernes, Rebeca Grynspan obtuvo nueve apoyos, Carolyn Rodrigues-Birkett ocho, Rafael Grossi cinco y Olara Otunnu cinco , según los resultados difundidos por LA NACION. Michelle Bachelet había quedado en los últimos lugares y posteriormente anunció su retiro de la competencia.

La pulseada tiene además una dimensión geopolítica. Estados Unidos y China no lograron hasta ahora construir un consenso sobre un candidato, mientras que los cinco miembros permanentes tendrán la capacidad de bloquear cualquier nombre que no reúna el respaldo necesario.

El ganador se define luego de semanas de debate, deliberación y propuestas.

Quiénes siguen en carrera

Tras la salida de Bachelet, son siete los candidatos formalmente registrados ante Naciones Unidas. La lista incluye perfiles diplomáticos, políticos y de organismos multilaterales:

Rebeca Grynspan (Costa Rica): economista y exvicepresidenta de Costa Rica, actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Su candidatura ganó protagonismo en las últimas rondas y obtuvo nueve apoyos en el tercer sondeo informal.

economista y exvicepresidenta de Costa Rica, actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Su candidatura ganó protagonismo en las últimas rondas y obtuvo nueve apoyos en el tercer sondeo informal. Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): diplomática y exministra de Relaciones Exteriores de Guyana. Su candidatura cobró fuerza durante el proceso de consultas y consiguió ocho apoyos en la tercera ronda del Consejo de Seguridad.

diplomática y exministra de Relaciones Exteriores de Guyana. Su candidatura cobró fuerza durante el proceso de consultas y consiguió ocho apoyos en la tercera ronda del Consejo de Seguridad. Rafael Grossi (Argentina): diplomático argentino y actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cargo que ocupa desde 2019. Su experiencia en negociaciones vinculadas con los programas nucleares de Irán y la guerra en Ucrania constituye uno de los principales ejes de su perfil internacional. En el último sondeo obtuvo cinco apoyos.

diplomático argentino y actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cargo que ocupa desde 2019. Su experiencia en negociaciones vinculadas con los programas nucleares de Irán y la guerra en Ucrania constituye uno de los principales ejes de su perfil internacional. En el último sondeo obtuvo cinco apoyos. Olara Otunnu (Uganda): diplomático y exsubsecretario general de la ONU para los Niños y los Conflictos Armados. Uganda formalizó su candidatura en julio y fue uno de los nombres incluidos en las últimas rondas de consultas. También obtuvo cinco votos en el tercer sondeo.

diplomático y exsubsecretario general de la ONU para los Niños y los Conflictos Armados. Uganda formalizó su candidatura en julio y fue uno de los nombres incluidos en las últimas rondas de consultas. También obtuvo cinco votos en el tercer sondeo. Macky Sall (Senegal): expresidente de Senegal, gobernó el país entre 2012 y 2024. Es el único candidato proveniente de África entre los principales postulantes que participaron de los primeros diálogos interactivos de la Asamblea General.

expresidente de Senegal, gobernó el país entre 2012 y 2024. Es el único candidato proveniente de África entre los principales postulantes que participaron de los primeros diálogos interactivos de la Asamblea General. María Fernanda Espinosa (Ecuador): diplomática ecuatoriana, fue presidenta de la Asamblea General de la ONU y ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador. Su candidatura fue presentada por Antigua y Barbuda y participó de los diálogos interactivos de junio.

diplomática ecuatoriana, fue presidenta de la Asamblea General de la ONU y ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador. Su candidatura fue presentada por Antigua y Barbuda y participó de los diálogos interactivos de junio. Ivonne A-Baki (Ecuador, nominada por Tonga): su candidatura fue presentada por Tonga en agosto y se incorporó a la etapa final del proceso. Es la postulante más reciente en sumarse formalmente a la lista.

Bachelet se retiró después del último sondeo

La expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció este sábado que retiraba su candidatura, después de quedar relegada en la tercera ronda informal. La exmandataria había sido postulada por Chile, Brasil y México y buscaba convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General en los más de 80 años de historia de la ONU.

Con su salida, la competencia queda reducida a siete nombres, aunque el proceso todavía puede admitir nuevas candidaturas. La propia ONU mantiene una lista pública que incluye las postulaciones y la documentación presentada por los Estados que las respaldan.

Bachelet se bajó de la candidatura a secretaria general de la ONU. Gentileza: @UNHumanRights

El tramo decisivo

El próximo paso será continuar con las consultas dentro del Consejo de Seguridad hasta que aparezca un nombre capaz de reunir los nueve votos necesarios sin recibir el veto de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido. Una vez alcanzado ese acuerdo, el Consejo elevará su recomendación a la Asamblea General.

La Asamblea General, integrada por los 193 Estados miembros, será entonces la encargada de formalizar el nombramiento. El sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato termina el 31 de diciembre de 2026, asumirá el 1 de enero de 2027. El mandato es de cinco años y puede ser renovado.

El proceso de 2026 tiene además una particularidad: por primera vez se incorporaron de manera sistemática diálogos interactivos públicos con los candidatos, una reforma destinada a hacer más transparente una selección que históricamente estuvo dominada por negociaciones diplomáticas entre los miembros del Consejo de Seguridad.

Claves del proceso: la elección de la ONU en números

193 países integran la Asamblea General.

integran la Asamblea General. 15 países forman el Consejo de Seguridad.

forman el Consejo de Seguridad. Hay 5 miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. 9 votos, el mínimo necesario en el Consejo para recomendar un candidato.

mínimo necesario en el Consejo para recomendar un candidato. Sin veto: ninguno de los cinco permanentes puede votar en contra.

ninguno de los cinco permanentes puede votar en contra. Asamblea General: formaliza el nombramiento recomendado por el Consejo.

formaliza el nombramiento recomendado por el Consejo. Inicio del nuevo mandato: 1 de enero de 2027.

1 de enero de 2027. Candidatos actuales: Grynspan, Rodrigues-Birkett, Grossi, Otunnu, Sall, Espinosa y A-Baki.

Votación en la ONU: Rafael Grossi pierde terreno

El Consejo de Seguridad de la ONU llevó adelante este viernes una nueva votación informal para avanzar en la elección del próximo secretario general de la entidad. Tras una falta de consenso entre EEUU y China, el proceso para ocupar el lugar de Antonio Guterres encuentra al argentino Rafael Grossi con menos apoyo mientras las otras dos candidatas, mientras que la costarricense Rebeca Grynspan y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett figuran como favoritas.

Grynspan lideró la votación, con nueve respaldos, mientras Rodrigues-Birkett mantuvo los ocho de la ronda anterior celebrada el 21 de agosto. Sin embargo, ambas acumularon cinco y seis rechazos respectivamente, lo que deja abierta la carrera y hasta la posibilidad de que se sumen nuevos contendiente. Ambas además sumaron un voto de “no opinión”. Esta ronda volvió a ser secreta, por lo que se desconoce cómo votó cada uno de los 15 miembros del Consejo, de los cuales cinco son permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña) y tienen derecho a veto.

Para Grossi, en tanto, la votación resultó negativa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, perdió dos apoyos y cayó a cinco, al tiempo que sumó otros dos “no apoya” y subió a ocho (mantuvo los dos “no opinión”).