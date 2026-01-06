El gobierno de Donald Trump redujo la cantidad de vacunas obligatorias del calendario infantil + Seguir en









El Departamento de Salud recortó el esquema pediátrico federal y dejó de recomendar de forma universal seis inmunizaciones para niños en Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos redujo de 17 a 11 las vacunas recomendadas de forma universal para niños. AFP

El Gobierno de Estados Unidos reformó el calendario federal de vacunación pediátrica y redujo la cantidad de inmunizaciones recomendadas de manera universal, al excluir seis vacunas del esquema estándar. La medida, anunciada por el Departamento de Salud, introduce un cambio relevante en la política sanitaria y redefine los criterios de protección infantil en todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión implica que ya no se sugerirá que todos los niños reciban de forma general vacunas contra seis enfermedades, entre ellas la influenza. Con la actualización, el número total de inmunizaciones pediátricas universales pasa de 17 a 11. El rediseño será instrumentado a través de nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

vacunas niños.jpg OSPAT. El cambio fue impulsado por el Departamento de Salud que conduce Robert F. Kennedy Jr. y se enmarca en una revisión integral del esquema vigente. A partir de ahora, las vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica dejarán de integrar el calendario universal y se indicarán únicamente para personas consideradas de alto riesgo o cuando exista una recomendación médica específica. Un criterio similar ya se había aplicado previamente a las dosis contra el Covid-19.

Qué cambios introdujo Estados Unidos en el calendario de vacunación infantil Hasta fines de 2024, el calendario estadounidense incluía 17 vacunas recomendadas para todos los niños. Con el nuevo esquema, el total se reduce a 11, en un proceso que el Gobierno vinculó a una directiva del presidente Donald Trump para comparar el calendario nacional con los de otros países. El análisis tomó como referencia principal a Dinamarca y derivó en un modelo que, según las autoridades, se asemeja más al aplicado en ese país europeo.

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, dijo Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Trump celebró públicamente la reforma y sostuvo que responde a demandas de sectores que acompañan la agenda sanitaria impulsada por Kennedy dentro de su administración. Robert F. Kennedy Jr.jpg Reacciones del sector médico y advertencias de pediatras La modificación generó amplias críticas en el ámbito médico y de salud pública de Estados Unidos. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtió que “el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales”. Si bien cada estado mantiene la potestad de definir sus propios planes obligatorios de vacunación, las recomendaciones de los CDC tienen un peso determinante en las políticas sanitarias locales y en la cobertura de seguros. En ese sentido, Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, aseguró que “todas las vacunas actualmente recomendadas por los CDC seguirán cubiertas por el seguro sin costos compartidos”. Y agregó: “ninguna familia perderá acceso. Este marco fortalece a padres y médicos para tomar decisiones individualizadas dependiendo del riesgo, a la vez que mantiene una fuerte protección contra enfermedades graves”.