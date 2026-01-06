EEUU admite que el Cártel de los Soles no es una "organización criminal real" tras la captura de Nicolás Maduro

Según un artículo de The New York Times, la administración Trump cambió la clasificación del cartel venezolano. La nueva acusación sobre la organización paraestatal se refiere a un sistema clientelar alimentado por el dinero del narcotráfico.

A pesar de dicha designación en los últimos meses, las autoridades de EEUU se retractaron de la afirmación.

EEUU admitió que el Cártel de los Soles no es una "organización criminal real", tras la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro. Así lo indicó un reciente artículo de The New York Times en cita a fuentes oficiales del gobierno estadounidense.

A finales de 2025, la administración de Donald Trump había designado al grupo como "terrorista" y señalado al chavista como su principal líder. Sin embargo, autoridades y fuentes especializadas de EEUU se retractaron de la afirmación, según indicó The New York Times en su artículo "El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el 'Cártel de los Soles' de Venezuela es un grupo real".

Esta afirmación se remonta a " una acusación formal formulada por el gran jurado contra Maduro en 2020 , redactada por el Departamento de Justicia", agregó el artículo.

En julio de 2025, en copia al texto de la acusación, el Departamento del Tesoro designó al Cártel como organización terrorista. En noviembre, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Marco Rubio , ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo.

Sin embargo, "expertos en delincuencia y narcóticos en Latinoamérica afirmaron que, en realidad, se trata de un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico ", sumó el texto.

Maduro

En relación con la detención de Maduro y su esposa el pasado sábado, el Departamento de Justicia publicó "una acusación formal reescrita que parecía admitir tácitamente el argumento": "La fiscalía siguió acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles fuera una organización real".



En cambio, la acusación revisada se referiría a "un 'sistema clientelar' y una 'cultura de corrupción' alimentada por el dinero del narcotráfico". En una comparación entre ambas acusaciones, NYT indicó que la primera se refiere 32 veces al Cártel y describe a Maduro como su líder, mientras la nueva lo menciona "dos veces y dice que él, al igual que su predecesor, el presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar".

Las acusaciones a Maduro sobre el Cartel de los Soles: antes y después

En la nueva acusación, el texto indica que las ganancias del narcotráfico y la protección de sus socios “fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos" bajo un clientelismo dirigido "por aquellos en la cima".

En esa línea, la subdirectora para América Latina del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, señaló que la descripción del cartel por parte de la nueva acusación era "exactamente fiel a la realidad", a diferencia de la versión de 2020.

“Creo que la nueva acusación es correcta, pero las designaciones aún distan mucho de la realidad. Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal, y esa es la diferencia. Claramente, sabían que no podían demostrarlo en un tribunal”, sostuvo la mujer.

Por otra parte, el medio indicó que la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, que elabora anualmente la Administración para el Control de Drogas (DEA), nunca mencionó al Cártel de los Soles al igual que e Informe Mundial sobre Drogas, elaborado por la ONU.

El líder de la banda carcelaria venezolana Tren de Aragua fue acusado de ser cómplice de Maduro y la conexión establecida entre ambos fue "débil" según el artículo.

"Solo indica que el líder de la banda, en llamadas telefónicas en 2019 con alguien que creía que era un funcionario venezolano, ofreció servicios de escolta para proteger los cargamentos de droga que pasaban por Venezuela", subrayó el medio. A la par, la comunidad de inteligencia estadounidense descree que Maduro dirija las actividades del Tren de Aragua.