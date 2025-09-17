Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras su internación por un problema renal

El expresidente de brasileño permanece internado en Brasilia. Los estudios develaron también anemia persistente y función renal alterada.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro , presentó este miércoles una "mejoría parcial" en su estado de salud después de haber sido ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia a raíz de un problema renal que le generó vómitos, mareos, alteraciones en la presión arterial y episodios de presíncope .

De acuerdo con el último parte médico, gabía "una mejoría parcial tras la hidratación y el tratamiento farmacológico ”, luego de que se sometiera a múltiples estudios. Sin embargo, el centro sanitario informó que luego se detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”

Por tal motivo, el exmandatario deberá someterse a seguimiento clínico constante y evaluaciones regulares para monitorizar la evolución de la enfermedad.

Asimismo, Cláudio Birolini, oncólogo, explicó en un comunicado del hospital que este tipo de cáncer constituye una condición de nivel intermedio , situada entre las formas menos agresivas y las más severas del cáncer de piel.

Al momento de su llegada, el lunes, el exmandatario estaba deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja .

Estudios y resultados médicos

Los especialistas informaron que las pruebas detectaron anemia persistente y función renal alterada, con un aumento en los niveles de creatinina.

Además, se le practicó una resonancia magnética craneal para evaluar los mareos recurrentes, la cual “no mostró cambios agudos”. Según el hospital, Bolsonaro continuará bajo observación y se le realizarán más controles en las próximas horas.

bolsonaro recuperacion Jair Bolsonaro permanece internado en un hospital de Brasilia,. Archivo

Contexto judicial y situación actual

El ingreso hospitalario se produjo apenas unos días después de que el expresidente fuera condenado a más de 27 años de prisión por su rol en el intento de golpe de Estado que comenzó a organizarse en 2022 y que culminó en enero de 2023 con el asalto de sus seguidores a las principales instituciones del país.

Actualmente, Bolsonaro permanece en arresto domiciliario preventivo, no por esa condena, sino por estar bajo investigación por presunto entorpecimiento de las pesquisas vinculadas a dicho intento golpista.

Antecedentes de salud

Las internaciones hospitalarias de Bolsonaro se repitieron en los últimos años, en gran parte relacionadas con las secuelas del apuñalamiento sufrido en 2018 durante la campaña que lo llevó a la presidencia.

Incluso el último domingo el exmandatario tuvo que acudir a un centro médico para recibir atención por lesiones cutáneas, lo que volvió a poner en foco su estado de salud, antes de este nuevo episodio renal que motivó su internación de urgencia.