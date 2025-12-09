El hijo de Jair Bolsonaro oficializó su candidatura a presidente en las próximas elecciones de Brasil

Flavio Bolsonaro tiene la intención de ocupar el lugar de su padre para el espacio que representan. El expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario tras la condena a 27 años de prisión.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro , hijo mayor de Jair Bolsonaro , confirmó que participará como candidato en las elecciones presidenciales que se celebrarán en menos de un año. La decisión llega mientras el exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo y permanece bajo arresto domiciliario desde agosto.

La declaración del legislador se produjo tras una visita a su padre. Frente a los periodistas, aseguró que su postulación es “irreversible” y que avanzará en la continuidad del proyecto político que impulsó el exjefe de Estado y líder de la extrema derecha brasileña.

Durante el encuentro con su padre, el senador explicó que conversaron sobre “el estado de ánimo general de nuestros activistas , que estaban abatidos, angustiados, sin rumbo”.

Según su relato, el expresidente aportó claridad sobre los pasos a seguir . “Ahora nos ha dado ese rumbo. Así que dije que esta candidatura es irreversible y él dijo que 'No cederemos'”, señaló.

El propio Jair Bolsonaro , según su hijo, “es consciente de que esta candidatura es real . No hay vuelta atrás, y una vez más, hago un llamamiento público a quienes nos han acompañado desde el principio”.

En sus declaraciones, el senador criticó con dureza al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que “no hay posibilidad de que Brasil sobreviva otros cuatro años con un gobierno como este, desgastado y obsoleto. Un gobierno que persigue a la oposición, que solo piensa en subir los impuestos a cada momento”.

El armado electoral y el apoyo partidario en Brasil

Con 44 años, y considerado dentro del espacio como una figura más moderada que su padre, el senador por Río de Janeiro recibió el respaldo formal del Partido Liberal para competir por la presidencia. Todo indica que su principal rival será el actual presidente Lula da Silva, quien buscará sostener su base electoral en un contexto político y económico desgastado.

Hace algunos días, el propio legislador publicó un mensaje en X para oficializar su decisión. “Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, escribió. “Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión”, agregó.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, el senador describió el escenario nacional que, según él, motivó su lanzamiento electoral.

“Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, señaló.

Con estas definiciones, Flávio Bolsonaro cerró la presentación de su candidatura, que marca el intento del bolsonarismo por sostener su influencia en la política brasileña a pesar de la crisis judicial y política que atraviesa el exmandatario.