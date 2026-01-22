El ICE detuvo en Minnesota a cuatro niños: uno de ellos tiene cinco años y fue arrestado al volver del colegio

Agentes migratorios arrestaron a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de cinco años, en operativos que generaron alarma en escuelas y familias.

Liam Ramos, de 5 años, fue detenido junto a su padre en la puerta de su casa al regresar del colegio.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Minnesota a cuatro niños en distintos operativos , entre ellos a Liam Ramos, de cinco años, arrestado junto a su padre al regresar del colegio, en un episodio que desató preocupación e indignación en el distrito escolar de Columbia Heights.

Las detenciones fueron confirmadas por autoridades del Distrito Escolar Público de Columbia Heights, que advirtieron sobre una serie de intervenciones del ICE contra estudiantes en los últimos días. Según precisaron, los procedimientos se realizaron tanto en la vía pública como en domicilios particulares y afectaron a menores de diferentes edades.

El martes, agentes migratorios detuvieron a dos estudiantes , entre ellos un adolescente de 17 años que se dirigía al colegio. De acuerdo con el distrito, el joven fue interceptado, bajado de su vehículo y trasladado por los agentes . Además, las escuelas difundieron imágenes de la detención de un niño de cinco años, lo que incrementó la conmoción en la comunidad educativa.

Por la tarde, Liam Ramos, de cinco años, fue arrestado junto a su padre en la entrada de su casa, se encontraba volviendo del colegio. Las autoridades escolares señalaron que el menor fue utilizado cebo para que los agentes tocaran la puerta y solicitaran el ingreso al domicilio, lo que permitió verificar si había otras personas en el interior.

Agentes del ICE detuvieron a un niño de cinco años en Minnesota durante un operativo migratorio que generó repudio de autoridades escolares.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años? No me pueden decir que este niño va a ser clasificado como un delincuente violento”, cuestionó la directora del centro educativo, Zena Stenvik, al referirse al operativo.

Desde el distrito indicaron que la familia de Liam cumple con los parámetros legales vigentes en Estados Unidos y que tiene un caso de asilo activo, sin que exista una orden de deportación en su contra.

Otros casos recientes y preocupación escolar

Hace dos semanas, una estudiante de 10 años fue detenida por agentes del ICE cuando se dirigía a la escuela primaria junto a su madre. Durante el procedimiento, la niña llamó a su padre para avisarle que los agentes la llevaban a la escuela. Al llegar, el hombre constató que tanto su hija como su esposa habían sido detenidas.

ice (1) El accionar del ICE contra familias con casos de asilo activos fue cuestionado por directivos escolares y organizaciones civiles.

Según informaron las autoridades educativas, tanto los niños como sus padres permanecen recluidos en un centro de detención ubicado en Texas. El distrito sostuvo que no cuenta con información detallada sobre los motivos específicos de cada arresto y alertó que situaciones similares se están registrando en distintas escuelas del estado de Minnesota.

Pedido de intervención política

Ante este escenario, la directora Stenvik instó a las familias y a la comunidad a involucrarse para frenar las detenciones en ámbitos vinculados a la educación. “Pedimos que se pongan en contacto con su representante en el Congreso para solicitar una resolución inmediata y pacífica de esta ocupación”, expresó.

“Por favor, ayúdennos a nosotros y a otras escuelas a volver a ser un lugar seguro donde todos tengan cabida y todos puedan triunfar”, agregó, al subrayar el impacto que estos operativos generan en niños, familias y docentes.