Cuáles son las actividades de la visita de León XIV que no requieren inscripción previa y cómo acercarse

Tras el cierre de las ubicaciones especiales en la plataforma oficial, los fieles podrán seguir las ceremonias desde los sectores generales o presenciar el paso del papamóvil.

La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina , programada del 8 al 11 de noviembre, genera una amplia expectativa en todo el país. Frente a la finalización del plazo de inscripción a los sectores preferenciales de las misas, la organización remarcó que el público en general podrá sumarse libremente a los eventos masivos y acompañar los traslados del Sumo Pontífice.

Para garantizar la fluidez de los asistentes y coordinar los esquemas de seguridad, los organizadores mantienen habilitada una inscripción orientativa de asistencia para cada misa en el sitio oficial . Este procedimiento no asigna lugares numerados ni ubicaciones de privilegio, pero permite dimensionar el volumen de la concurrencia en cada uno de los predios durante las jornadas históricas.

La solicitud de accesos numerados para los sectores frontales y las áreas adaptadas destinadas a personas con movilidad reducida (tramitadas mediante el Certificado Único de Discapacidad) estuvo disponible en la web oficial hasta el pasado 28 de octubre.

Esta modalidad se aplicó de manera estricta para la Santa Misa del lunes 9 a las 11:30 en el Monumento a los Españoles y para el Encuentro con los jóvenes del martes 10 a las 20:15 en el mismo punto porteño.

El esquema restrictivo de espacios asignados también abarcó la Misa en el predio de FAdEA en Córdoba , fijada para el martes 10 a las 10:00, el encuentro con el clero en la Catedral cordobesa a las 15:15 y la celebración central del miércoles 11 a las 10:00 en la plaza de la Basílica de Luján.

Quienes hayan completado oportunamente el trámite especial para sacerdotes, religiosos o personas con discapacidad deberán presentar el código QR correspondiente recibido en su correo electrónico al momento de ingresar por las puertas designadas.

Opciones abiertas al público general y cómo sumarse a las celebraciones

Aquellas personas que no hayan obtenido un cupo preferencial pueden asistir libremente a las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján ubicándose en los espacios destinados al público general. La organización precisó que no es obligatorio presentar ningún código de verificación para ingresar a estos sectores abiertos, aunque se sugiere completar los datos personales en la web oficial para colaborar con la logística preventiva de los organismos de seguridad.

Además, las actividades institucionales como la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, prevista para el lunes 9 a las 9:15, contarán con parques perimetrales especialmente montados para que la comunidad pueda presenciar el evento a la distancia.

En cuanto a la misa en Luján, las autoridades bonaerenses informaron que el ingreso de personas a la localidad estará habilitado desde la tarde del martes 10, con la apertura de predios públicos en las inmediaciones de la Basílica para albergar a los peregrinos.

El recorrido del papamóvil por CABA: las recomendaciones para el público

El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles, detalló que el Sumo Pontífice realizará un recorrido a bordo del papamóvil a lo largo de 2,3 kilómetros sobre la avenida del Libertador previo a la misa central del lunes 9. La trayectoria avanzará a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora desde la zona del viaducto, resguardada por un sendero de vallas de siete metros de ancho, lo que permitirá a las familias acercarse a los márgenes para recibir la bendición apostólica.

El acceso peatonal a las veredas habilitadas comenzará a las 00:00 del lunes 9 de noviembre a través de las arterias laterales como avenida Bullrich y Olleros. Según indicó Dornelles, se dispondrán postas sanitarias a lo largo de todo el trayecto y se recomienda evitar el tramo situado entre el túnel de Olleros y la avenida General Paz por limitaciones visuales.

A su vez, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que se implementarán cortes de tránsito continuos desde la capital hasta Claypole, además de establecer cuatro grandes estacionamientos en pueblos periféricos a Luján para canalizar el arribo a pie.

La agenda completa de la visita de León XIV

Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

Lunes 9 de noviembre

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre