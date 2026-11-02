Operativo seguridad por el papa León XIV: cómo obtener el QR para ingresar a las zonas de seguridad si no tenés el domicilio actualizado en el DNI + Agregar ámbito en









Los vecinos de la Nunciatura y de Palermo que no acrediten residencia con el documento deberán completar un formulario digital de carácter de declaración jurada.

Un fuerte control de accesos regulará el ingreso vehicular y peatonal durante la permanencia de León XIV en Buenos Aires. Gentileza - Vatican Media

La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina movilizará un gran dispositivo preventivo coordinado entre la Seguridad del Vaticano y el Ministerio de Seguridad Nacional. Con el fin de resguardar el desarrollo de las actividades oficiales y la tranquilidad de los vecinos, se dispusieron perímetros de restricción de tránsito en los alrededores de la Nunciatura Apostólica y en distintos sectores del barrio porteño de Palermo.

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En ese marco, la Ciudad habilitó un trámite digital para regular la circulación de quienes residan o desarrollen tareas laborales dentro de las áreas delimitadas. El procedimiento busca asegurar el libre tránsito de los frentistas que no cuenten con la dirección actualizada en sus documentos de identidad durante los días del operativo.

Cómo será el operativo de seguridad en la visita del Papa a la Argentina El esquema de prevención incluirá anillos de seguridad y controles policiales continuos en los accesos a las zonas restringidas. El Ministerio de Seguridad Nacional y las fuerzas locales verificarán la documentación de cada persona que intente ingresar a los perímetros delimitados.

Respecto del cronograma sobre la avenida del Libertador, hasta la noche del martes 3 de noviembre se mantendrán cortes parciales entre las avenidas Colombia y Sarmiento, dejando dos carriles habilitados por mano. A partir de la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, las restricciones se extenderán entre las calles Sucre y Ugarteche de forma progresiva hasta alcanzar la interrupción total del tránsito.

Los vecinos frentistas podrán ingresar a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando los sectores ocupados por el vallado y el armado de estructuras. En relación con el estacionamiento, los vehículos ubicados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, deberán retirarse antes de la madrugada del mismo sábado.

La misma medida regirá para los autos estacionados en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro de seguridad. Aquellos rodados que permanezcan en la zona serán trasladados por grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho sin costo para los propietarios, en un operativo que incluirá además la reubicación de contenedores de residuos y desvíos en el transporte público. ¿Qué tengo que hacer si vivo en la zona de seguridad? Aquellos residentes cuyo DNI ya acredite la dirección comprendida dentro de la zona de seguridad no deberán realizar ningún trámite previo. Para ingresar a sus domicilios, les bastará con presentar su documento físico ante el personal policial destacado en los puntos de control. Por el contrario, los vecinos y trabajadores que no tengan el domicilio actualizado en el DNI deberán solicitar un código QR de acceso. El Gobierno de la Ciudad habilitó un formulario en línea (www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web) con carácter de declaración jurada. Los solicitantes deberán completar sus datos personales (nombre, apellido, número de documento y correo electrónico) para recibir la acreditación en su mail y exhibirla ante las autoridades policiales. Agenda de León XIV en la Argentina, día por día Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú

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