El mensaje de Emmanuel Macron a Rusia: "Ahora está obligada" a firmar la tregua por 30 días

Macron afirmó que prevé una fuerza de paz de "unos pocos miles de hombres por país". Aunque aclaró que el objetivo no es juntar "una masa de hombres". Ante la posible oposición de Moscú, Macron afirmó que "Ucrania es soberana. Si pide que fuerzas aliadas estén en su territorio, no le corresponde a Rusia aceptarlo o no".

Cuáles son las condiciones que pone Rusia antes de firmar el alto al fuego por 30 días

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves estar de acuerdo con la "propuesta de cese de hostilidades" impulsada por el presidente de EEUU Donald Trump, pero puso reparos: "debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas subyacentes de esta crisis". Cuáles son las exigencias que pone sobre la mesa de negociaciones.

Según publicó la agencia Reuters, Rusia presentó al nuevo gobierno de Trump condiciones "amplias y similares a las demandas que ha presentado anteriormente a Ucrania, Estados Unidos y la OTAN".

Entre las condiciones que puso Rusia sobre la mesa están que Kiev no se adhiere a la OTAN, un acuerdo para que no se desplieguen tropas extranjeras en Ucrania, la desmilitarización del país, y el reconocimiento internacional de la soberanía rusa de Crimea y las otras cuatro provincias del este anexadas por Rusia.