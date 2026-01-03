El New York Times calificó de "ilegal e imprudente" el ataque de Donald Trump contra Venezuela + Seguir en









En un duro editorial, el influyente diario estadounidense advirtió que la ofensiva militar carece de respaldo legal, viola el derecho internacional y puede agravar la inestabilidad regional.

En un editorial, el New York Times cuestionó la ofensiva ordenada por Donald Trump, advirtió que carece de sustento legal y alertó sobre los riesgos de una mayor desestabilización en Venezuela y la región.

El New York Times publicó este sábado un contundente editorial en el que cuestionó con dureza el ataque militar ordenado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, al que calificó como una acción ilegal, imprudente y carente de legitimidad institucional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el texto, el Comité Editorial del diario señaló que, si bien Maduro es un dirigente autoritario y responsable de graves violaciones a los derechos humanos, la historia demuestra que los intentos de derrocar gobiernos por la fuerza suelen empeorar los conflictos. En ese sentido, recordó los fracasos de Estados Unidos en Afganistán, Libia e Irak, así como antecedentes de intervenciones en América Latina que derivaron en décadas de inestabilidad.

Falta de sustento legal en el ataque de EEUU a Venezuela Uno de los ejes centrales del editorial es la falta de sustento legal de la ofensiva. Según el New York Times, Trump no ofreció una explicación coherente que justifique el uso de la fuerza ni solicitó autorización al Congreso, un paso obligatorio según la Constitución estadounidense. Para el diario, esa omisión convierte la operación en una violación directa de la ley interna de Estados Unidos.

El medio también cuestionó el argumento oficial de la Casa Blanca, que presentó la intervención como una acción contra el “narcoterrorismo”. El editorial remarcó que Venezuela no es un actor central en la crisis de opioides que atraviesa Estados Unidos y que gran parte de la cocaína producida en la región se dirige principalmente a Europa. Además, subrayó la contradicción de Trump, quien recientemente indultó a un expresidente hondureño condenado por narcotráfico.

Otro punto clave del análisis es el trasfondo geopolítico. El New York Times vinculó el ataque a la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por Trump, en la que Estados Unidos reivindica la Doctrina Monroe y plantea una política de mayor intervención en América Latina. Para el diario, Venezuela sería el primer caso concreto de esa doctrina aplicada de manera explícita.

El editorial advirtió que actuar sin respaldo internacional ni consenso interno puede sentar un precedente peligroso, al ofrecer justificaciones a potencias autoritarias como China o Rusia para intervenir militarmente en países vecinos. También alertó sobre el riesgo de repetir errores históricos, como la invasión a Irak en 2003. Finalmente, el New York Times sostuvo que la ofensiva podría desatar un escenario de mayor violencia interna en Venezuela, afectar la estabilidad energética global y profundizar la crisis migratoria en la región. “El cambio de régimen rara vez ofrece soluciones rápidas”, concluyó el diario, al advertir que el resultado de la ofensiva podría ser más sufrimiento para los venezolanos y un daño duradero a los intereses estadounidenses.