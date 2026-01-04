Estiman que el operativo de intervención de EEUU en Venezuela deja al menos 40 muertos + Seguir en









Según los reportes de medios internacionales, la operación de las fuerzas estadounidenses en suelo venezolano generaron decenas de víctimas fatales. En tanto, Maduro ya pasó su primera noche en la cárcel en NuevaYork bajo custodia de la DEA.

Un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela habría causado al menos 40 muertos entre civiles y militares, según informes preliminares difundidos por The New York Times, que citan a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato.

La ofensiva, desarrollada en la madrugada del sábado 3 de enero, combinó ataques aéreos y acciones terrestres en distintos puntos del país, incluidos sectores de la capital Caracas y zonas cercanas al aeropuerto, como Catia La Mar. Testimonios recogidos por el diario estadounidense describen cómo un bombardeo impactó un edificio residencial, derribando muros y provocando la muerte de civiles, entre ellos una mujer de 80 años identificada por su familia.

Desde Washington, altos mandos militares afirmaron que no se registraron bajas entre los efectivos estadounidenses, aunque algunos resultaron heridos, y destacaron que todas las aeronaves regresaron a sus bases.

Mientras tanto, en Venezuela las autoridades locales y testigos describen escenas de destrucción y conmoción en las zonas afectadas por el operativo, que forma parte de la misión que también resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país.

Hasta el momento no hay cifras oficiales del gobierno venezolano sobre el número de víctimas, y organismos internacionales aún no han verificado de manera independiente las estimaciones iniciales. La operación ha generado reacciones políticas y diplomáticas a nivel regional e internacional, con llamados a clarificar responsabilidades y proteger a la población civil.