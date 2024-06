El papa Francisco encabezará una conferencia sobre las crisis de deuda de los países del Sur Global

Entre los presentes estarán Martín Guzmán, Joseph Stiglitz, Fernando Haddad (ministro de economía de Brasil), Jay Shambaugh (Subsecretario de Relaciones Internacionales del Tesoro de EEUU), Carlos Cuerpo (ministro de economía de España), Emmanuel Moulin (jefe de gabinete del primer ministro de Francia Emmanuel Macron, y ex presidente del Club de Paris), Antoinette Sayeh (Deputy Managing Director del FMI), Markus Brunnermeier (profesor de Princeton University), Nadia Calviño (presidenta del Banco de Inversión de Europa, ex vicepresidenta de España), Jin Liqun (President and Chair of the Board of Directors, Asian Infrastructure Investment Bank), Albert Muchanga (Comisionado de la Unión AfricanaArgentinos entre los participantes).