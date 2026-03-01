El papa León XIV, preocupado por los ataques de EEUU e Israel a Irán, pidió "detener la espiral de violencia"

El pontífice alertó sobre una “vorágine irreparable” y reclamó diálogo urgente ante la escalada en Medio Oriente.

El papa León XIV encabezó el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico y pidió frenar la escalada tras los ataques a Irán.

El papa León XIV exigió este domingo “detener la espiral de violencia” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió a los líderes mundiales asumir la responsabilidad moral de evitar una tragedia mayor . El pontífice advirtió que la escalada puede volverse “irreparable” si no se actúa con urgencia.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice manifestó que sigue los acontecimientos con “profunda preocupación” , en referencia a las “horas dramáticas” que atraviesa Medio Oriente. Desde el Palacio Apostólico, ante miles de peregrinos, lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional.

“Dirijo un sentido llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable” , afirmó.

En la misma línea, remarcó que “la estabilidad y la paz no se construyen mediante amenazas mutuas ni con armas, sino únicamente mediante un diálogo razonable, genuino y responsable”.

Ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, el pontífice llamó a “detener la espiral de violencia”.

El papa no solo aludió a la ofensiva sobre Irán. También expresó su inquietud por los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán y exigió un “regreso inmediato al diálogo” , convencido de que “solo la paz puede sanar las heridas entre los pueblos”.

Diplomacia, responsabilidad y riesgo de tragedia

El mensaje fue aún más contundente cuando advirtió: “Frente a la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, llamo a los líderes a la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se vuelva una vorágine irreparable”.

León XIV reclamó que la diplomacia “encuentre su rol” y que se promueva “el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica fundada sobre la justicia”. En ese marco, insistió: “Continuamos rezando por la paz”.

Donald Trump anunció la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí

EEUU e Israel lanzaron un ataque conjunto contra diversos puntos de Irán, con el fin de terminar con el régimen ayatolá que dirige el país desde hace más de 40 años. El líder supremo Ali Jamenei, era uno de los posibles objetivos de la ofensiva.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó en sus redes sociales que "ha muerto" y llamó a una transición en Irán. En tanto, en el país persa lo niegan y aseguran que sigue en funciones, aunque no hubo ningún mensaje del "líder supremo".

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg

Los medios iraníes informaron que los ataques estadounidenses e israelíes ocurrieron en todo el país, incluidas varias zonas de la capital, Teherán. La agencia Tasnim informó que siete misiles impactaron en un área cercana al palacio presidencial, en Shemiran, al norte de Teherán, así como cerca del complejo de Jamenei.

Por otro lado, Associated Press informó que también se produjeron ataques cerca de las oficinas de Jamenei en la capital. Sobre su paradero, no está de todo claro. La agencia de noticias Reuters citó una fuente que afirmó que el ayatolá no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.