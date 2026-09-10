Jorge Macri y el enviado del Vaticano encabezaron un encuentro interreligioso a dos meses de la visita de León XIV

El jefe de Gobierno participó junto a George Jacob Koovakad del evento “Diálogo en la diversidad, camino compartido hacia la fraternidad” en el Teatro Colón. Los acompañó Jorge García Cuerva y representantes de otros 40 credos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó este jueves un encuentro junto al cardenal George Jacob Koovakad , prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano y quien estuvo a cargo de los viajes de Francisco. El mitin se llevó a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón y contó con la participación de más de 40 autoridades de distintas comunidades de fe de Buenos Aires.

El enviado de la Santa Sede arribó al país en horas del miércoles con motivo de mantener una serie de reuniones con autoridades, referentes religiosos y representantes del ámbito académico, a dos meses de la visita del papa León XIV a la Argentina que se llevará a cabo del 8 a 11 de noviembre y que tendrá en CABA a una de las paradas. La agenda, que aún está en proceso de organización y coordinación, incluirá también actos en Luján y Córdoba.

En el marco de la visita que se extenderá hasta el lunes, Koovakad asistió al evento denominado “Diálogo en la diversidad, camino compartido hacia la fraternidad” , donde representantes de diversas religiones compartieron un espacio de intercambio sobre la convivencia pacífica y el papel de la fe en la vida de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro el cardenal, que fue distinguido por la Legislatura porteña como Visitante Ilustre de la Ciudad, recordó especialmente el legado del papado de Jorge Bergoglio: “Quisiera traer aquí las palabras del Padre Francisco, quien nos decía en Fratelli Tutti que el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales”.

Antes de asumir al frente del Dicasterio, Koovakad estuvo a cargo de la organización de los viajes apostólicos de Francisco. En ese sentido destacó las palabras del fallecido pontífice respecto a la importancia de reconocer al otro como igual en la diferencia y señaló que construir ese diálogo requiere “una mentalidad abierta, como se vive en Buenos Aires, saber escuchar sin prejuicios, una mirada imparcial y unas palabras prudentes”.

Asimismo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, agregó: “Estamos por vivir un momento muy especial con la visita del papa León XIV. Buenos Aires es una Ciudad con una diversidad religiosa que nos identifica y enriquece. Encuentros como este fortalecen el diálogo y la convivencia que queremos para la Ciudad”. También agradeció a cada una de las comunidades presentes por el trabajo en conjunto que realizan en Buenos Aires.

Algunos de los referentes que participaron fueron el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el titular de la AMIA, Osvaldo Armoza; el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; el presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Omar Helal Massud; el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), Christian Hooft.

También asistieron el presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, relaciones con el Judaísmo el Islam y las religiones de la Conferencia Episcopal Argentina, Ángel José Macín; y la Vicerrectora del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, rabina Silvina Chemen. También acompañaron representantes de comunidades budistas, de matriz afro, bahá'í i, hindustias, cristianos armenios, entre otras.

A su turno, el arzobispo García Cuerva destacó el valor de la convivencia pacífica que las distintas comunidades religiosas viven a diario en la Ciudad. Al referirse a Francisco, sostuvo que la visita de León XIV representa una continuidad de su legado y una forma de mantenerlo presente entre los argentinos.

Junto al mandatario porteño participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Mariano Lomolino; y la directora General de Cultos, Pilar Bosca. Este encuentro se inscribió en la agenda planificada para el cardenal impulsada por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, a cargo de Fulvio Pompeo.

La Legislatura porteña declarará Visitante Ilustre de CABA al papa León XIV

En paralelo al arribo de Koovakad, el martes se presentó en la Legislatura porteña un proyecto para declarar visitante ilustre al papa León XIV. La iniciativa fue firmada por el vicepresidente de la Legislatura, Matías López, y los presidentes de todos los bloques del recinto, menos el Frente de Izquierda. Acompañaron Silvia Lospennato (Vamos por Más), Claudia Neira (Fuerza Buenos Aires), Pilar Ramírez (La Libertad Avanza), Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo) y Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos/UCR).

La cuasi-unanimidad en el impulso del proyecto es un reflejo de la importancia que tiene la visita del Papa a la Argentina y que los empuja a dejar de lado las diferencias ideológicas que los separan. Los firmantes aseguran que constituye "un acontecimiento de excepcional relevancia diplomática, institucional, histórica y espiritual" y es considerado como "un hito de singular importancia al ser la primera visita que realiza a nuestro país desde el inicio de su pontificado".

Los legisladores porteños ven en el Papa León XIV a "una de las principales figuras del escenario global" que promueve "activamente la defensa de la vida, la libertad religiosa, la dignidad de la persona humana, la paz y el respeto por las libertades fundamentales". Por ese motivo, aseguran que la misión del jefe del Vaticano "trasciende ampliamente el ámbito religioso, proyectándose como un servicio permanente al diálogo entre los pueblos y erigiéndose como una referencia moral de alcance universal cuya influencia trasciende fronteras, culturas y credos".

León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la gira que realizará por el país y que incluirá a Luján y Córdoba. En el distrito, se espera que realice una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles.

Respecto a la importancia de la llegada del Papa a CABA, aseguraron que será "una invaluable oportunidad" para que los porteños y quienes participen de las ceremonias puedan "renovar el compromiso con la cultura del encuentro, fortalecer la cooperación institucional, fomentar la reconciliación y reafirmar la esperanza como fundamento de una sociedad más justa, fraterna y solidaria".