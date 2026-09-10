La CGT se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano y le pedirán una audiencia cuando visite Argentina

Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo encabezarán la comitiva sindical y buscarán entregarle un documento sobre la situación de los trabajadores en la Argentina.

El triunvirato de la CGT se reunirá con el papa León XIV en la antesala de su visita a Argentina.

El triunvirato de la CGT mantendrá este sábado un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, en la antesala del viaje que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre . Será una reunión en el marco de un reunión general. La comitiva sindical estará encabezada por Gerardo Martínez , titular de la UOCRA , y Cristian Jerónimo , dirigente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA) .

Antes de ese encuentro, los dirigentes participarán este jueves y viernes en el IV Encuentro Sinodal "Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur" , del que también formarán parte empresarios y organizaciones sociales.

Uno de los objetivos centrales de la CGT es entregarle a León XIV un documento que describe la situación de los trabajadores argentinos bajo las políticas del presidente Javier Milei , con foco en el crecimiento de la desigualdad , el acceso a la salud , las migraciones y la vulnerabilidad de las infancias y los adultos mayores.

En la misma línea, buscarán pedirle formalmente al Papa una audiencia institucional en la Argentina durante los días que dure su visita, que incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba .

El recorrido de León XIV arrancará el 6 de noviembre en Uruguay , país en el que permanecerá hasta el día 8, cuando llegará a la Argentina para recorrer las ciudades mencionadas hasta el 11 de noviembre .

Después, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para el tramo final del viaje, donde permanecerá desde el 11 hasta el 17 de noviembre, en la etapa más extensa de la gira: siete días de estadía, frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro en la Argentina.

León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, incluyendo Buenos Aires, Luján y Córdoba. Vatican News

León XIV en Argentina: cuál es la agenda prevista

El itinerario tentativo contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba. La visita comenzaría el domingo 8 de noviembre y se extendería hasta el miércoles 11.

Entre las actividades analizadas aparece una visita al Cottolengo de Claypole durante el lunes 9, y también se prevé que León XIV visite la cárcel de Devoto en una actividad relacionada con la importancia que el pontífice le asigna a la pastoral penitenciaria. En el Palacio San Martín, en tanto, se proyecta un encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente, el Papa participaría de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en su condición de jefe de Estado del Vaticano.

La agenda incluiría además una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y otra celebración en Luján. Córdoba será el tercer destino principal del viaje, aunque todavía resta conocer el detalle de las actividades que se desarrollarán en esa provincia.

La organización está encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, integrante de la Secretaría de Estado del Vaticano con experiencia en viajes apostólicos. La delegación incluye además representantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería italiana.

La seguridad requerirá la coordinación del Gobierno nacional con las administraciones de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba. Además, se analiza disponer de dos papamóviles, uno para Buenos Aires y otro para Córdoba.

La delegación concluirá el relevamiento este jueves. Luego, la Secretaría de Estado del Vaticano evaluará los informes y definirá el cronograma definitivo de León XIV en la Argentina.