El papa León XIV se solidarizó con Líbano y pidió proteger a la población civil: "Estoy más cerca que nunca" + Seguir en









El pontífice expresó su cercanía en medio del conflicto y advirtió sobre la obligación moral de resguardar a los civiles frente a la violencia.

El papa León XIV se dirigió a los fieles en la plaza de San Pedro y expresó su cercanía con el pueblo libanés.

El papa León XIV afirmó este domingo que está “más cerca que nunca” del pueblo de Líbano y llamó a las partes en conflicto a buscar la paz, al tiempo que subrayó la obligación moral de proteger a la población civil frente a los efectos de la guerra.

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Durante el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su cercanía en un contexto atravesado por la violencia y la incertidumbre. “Estoy más cerca que nunca, en estos días de dolor, miedo y esperanza invencible en Dios, del querido pueblo libanés”, sostuvo ante los fieles.

libano (1) La crisis en Líbano motivó un nuevo llamado del Vaticano a proteger a la población civil. En su mensaje, León XIV hizo foco en las consecuencias humanitarias del conflicto y remarcó la responsabilidad de actuar frente al sufrimiento. “El principio de humanidad conlleva una obligación moral de proteger a la población civil de los efectos atroces de la guerra”, señaló, marcando una postura firme frente a la crisis.

El mensaje se inscribe en una serie de intervenciones recientes del Papa, que en los últimos días intensificó sus llamados a frenar la violencia en la región y a priorizar soluciones diplomáticas por sobre la confrontación armada.

Críticas a la guerra y un mensaje global por la paz Un día antes, durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro, el pontífice había elevado el tono de su discurso contra los conflictos armados y quienes los impulsan. Allí instó a la comunidad internacional a recuperar valores esenciales y a rechazar la lógica de la violencia.

papa Leon XIV Desde Roma, el Vaticano siguió de cerca la situación en Líbano y reclamó el fin de la guerra. “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, expresó en uno de sus pronunciamientos más enfáticos. Además, llamó a “volver a creer en el amor, en la moderación, en la buena política” y sostuvo que hace falta fe “para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia”, en un mensaje que trasciende el conflicto puntual y apunta a una reflexión global sobre el rumbo del mundo.