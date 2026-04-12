Los ataques de Israel en el Líbano continúan y traban las negociaciones entre Irán y EEUU

El ejército israelí continúa este domingo con sus ataques contra diferentes localizaciones en el sur del Líbano. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) aseguró que hubo incursiones en diferentes localidades del sur de ese país.

Los ataques israelíes contra el sur del Líbano continuaron durante la madrugada del domingo, según informaron los medios locales, mientras las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán no lograron un acuerdo . Aviones de guerra israelíes atacaron dos ciudades libanesas, mientras que una tercera fue bombardeada con artillería, según informó la agencia estatal de noticias National News Agency.

Un cuarto ataque contra una vivienda en la localidad de Maaroub tuvo como objetivo a una familia de más de siete miembros, causando muertos y heridos, según informó el medio. Se registraron más ataques en toda la región durante la noche del domingo al domingo.

A principios de marzo, Israel lanzó una campaña contra los militantes de Hezbollah en el sur del Líbano, después de que el grupo respaldado por Irán disparara cohetes contra Israel en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que dieron inicio a la guerra.

En un mensaje publicado en Telegram el domingo por la mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la destrucción de un “lanzacohetes cargado y listo para ser lanzado” en Joya, al sur del Líbano.

“El lanzador fue atacado y destruido en un rápido cierre del cerco antes de que pudiera lanzar su misil contra el Estado de Israel”, añadieron las fuerzas israelíes.

Teherán no planea nuevas negociaciones, según informan los medios iraníes

Irán actualmente “no tiene previsto celebrar una próxima ronda de negociaciones”, informó el domingo la agencia de noticias estatal iraní Fars, citando una fuente cercana al equipo negociador. Según informó Fars citando a la fuente, “Irán no tiene prisa, y hasta que Estados Unidos no acepte un acuerdo razonable, no habrá ningún cambio en el estatus del estrecho de Ormuz”.

Las maratónicas conversaciones mantenidas durante la noche entre ambas partes en Islamabad no lograron alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que el resultado era una “mala noticia” para Irán, mientras que el exvicepresidente iraní Ataollah Mohajerani declaró a Fars que “la peor noticia es para Estados Unidos”.

“Estados Unidos había propuesto negociaciones, designado un mediador y aceptado las diez condiciones de Irán para las conversaciones, pero buscaba lograr en la mesa de negociaciones lo que no había conseguido en el campo de batalla”, dijo Mohajerani. Según informaron los medios estatales, la delegación iraní abandonó Islamabad alrededor de la medianoche (hora del este de Estados Unidos).