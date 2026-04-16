Insólito: el secretario de Defensa de EEUU citó un supuesto versículo bíblico, pero era un fragmento de Pulp Fiction + Seguir en









Pete Hegseth, jefe de la estrategia militar estadounidense, fue el flanco de críticas y burlas luego de que intentara homenajear a un grupo de soldados recitando un supuesto pasaje de la Biblia que en realidad pertenece a la película de Quentin Tarantino.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el actor Samuel L. Jackson.

En paralelo a la profundización del conflicto bélico iniciado por EEUU e Israel contra Irán, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, jefe de la estrategia militar estadounidense, se convirtió el flanco de críticas este jueves luego de que intentara homenajear a un grupo de rescate que operó en el país islámico recitando un pasaje bíblico ficticio, que en realidad pertenece a una escena de la icónica película "Pulp Fiction".

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El hecho ocurrió durante un sermón pronunciado en el Pentágono durante una de las reuniones mensuales en el auditorio del edificio militar, donde Hegseth pidió a los presentes hacer un minuto de silencio y rezar en favor de los militares destinados a combatir en la guerra contra Teherán.

Pete Hegseth y Pulp Fiction El ministro de Defensa de Donald Trump durante la audiencia en el Pentágono en la que citó el falso pasaje de la Biblia. Antes de citar el falso versículo, el secretario dijo haber recibido la "oración" de parte de un soldado que se encontraba en una misión en Irán. “Esta oración la recitaba Sandy 1 por todos los 'Sandys', por todas las tripulaciones de los A-10, antes de cada misión CSAR, pero especialmente en esta misión CSAR que tuvo lugar en tiempo real”, dijo, refiriéndose a las operaciones de búsqueda y rescate.

“Lo llaman CSAR 25:17, que creo que pretende reflejar Ezequiel 25:17”, continuó Hegseth antes de leer. A continuación, pasó a recitar:

"El camino del aviador derribado está rodeado por todas partes por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Bendito sea aquel que, en nombre de la camaradería y el deber, guía al perdido a través del valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrán que mi nombre en clave es Sandy Uno cuando me vengue de ustedes. Amén". El video del momento se viralizó en redes sociales al calor de las críticas y las burlas de parte de quienes descubrieron que el citado versículo en realidad es un pasaje del guión de la icónica película de Quentin Tarantino. En el film, el actor Samuel L. Jackson, quien personifica a Jules Winnfield, dice:

"El camino del justo está plagado por todas partes de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los malvados. Bienaventurado aquel que, en nombre de la caridad y la buena voluntad, guía a los débiles por el valle de la oscuridad, pues él es verdaderamente el guardián de su hermano y el que encuentra a los niños perdidos. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y sabrán que mi nombre es el Señor cuando me vengue de ustedes". Embed - Ezekiel 25:17 | Pulp Fiction FULL SCENE with Samuel L. Jackson Según la revista Varity, Tarantino extrajo el pasaje bíblico falso de una película japonesa de 1973 titulada Bodyguard Kiba, que en aquel entonces ya contenía la atribución errónea a Ezequiel. El texto bíblico original, en cambio, versa: Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré; desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira; y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. El error de Hegseth causó revuelo en las redes sociales y llevó a los usuarios a criticar al ministro de Defensa, en un momento en que el presidente Donald Trump y su vice J.D. Vance intensifican sus críticas al Papa León XIV por sus dichos en contra de la guerra. El evento tuvo lugar el mismo día en que los miembros demócratas de la Cámara de Representantes impulsaron una solicitud de destitución contra Hegseth debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. Pese al impulso demócrata, ambas cámaras están controladas por los republicanos, al menos hasta las elecciones de noviembre, en las que Trump podría sufrir un duro revés que invierta el péndulo en favor de la oposición.