Fausto Isidro Meza Flores fue capturado en Sinaloa junto con otros dos integrantes de su organización criminal. Su detención desató enfrentamientos armados, bloqueos e incidentes en un estadio de béisbol.

Las fuerzas de seguridad de México detuvieron durante la noche del viernes a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro” , uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI de Estados Unidos . El operativo se desarrolló en el estado de Sinaloa y también permitió capturar a otros dos presuntos dirigentes de su organización delictiva .

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El procedimiento tuvo lugar en el municipio de Guasave , donde efectivos militares de élite lograron arrestar al hombre de 44 años , señalado como uno de los principales referentes de la organización criminal Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos , vinculada al Cártel del Pacífico .

Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán N., alias “Serafín” , identificado como el segundo al mando de la estructura criminal, y José N. , señalado como uno de sus operadores financieros.

La captura desencadenó una serie de enfrentamientos armados y bloqueos en distintos municipios de Sinaloa, donde grupos de hombres armados reaccionaron contra el despliegue de las fuerzas federales.

Fausto Isidro Meza Flores es señalado por las autoridades estadounidenses como el jefe de una de las organizaciones criminales más activas y violentas del estado mexicano de Sinaloa .

El "Chapo Isidro" coordinaba uno de las organizaciones criminales más peligrosas. Archivo

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el narcotraficante encabezó una estructura dedicada a la producción, distribución y comercialización de heroína, cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana, con operaciones que abastecieron a distintas regiones del territorio estadounidense.

El hombre también es identificado como líder de la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, un grupo armado con presencia en zonas estratégicas de Sinaloa y vínculos con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según los antecedentes difundidos por las autoridades, Meza Flores ascendió dentro del negocio de las drogas después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El señor de los cielos”, a quien se menciona como uno de sus mentores.

Los primeros reportes de mayor relevancia sobre sus actividades criminales surgieron en 2011, cuando una investigación desarrollada en Ahome, Sinaloa, expuso presuntos vínculos del narcotraficante con 32 policías locales involucrados en actividades ilegales.

Las autoridades también lo relacionaron con una masacre en la que 16 personas fueron encontradas calcinadas dentro de camiones en Culiacán, capital del estado.

Las acusaciones contra el “Chapo Isidro” y la recompensa de u$s 5 millones

El narcotraficante acumuló distintas causas judiciales tanto en México como en Estados Unidos. En territorio mexicano, tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, mientras que la Justicia estadounidense solicitaba su extradición por presunta asociación delictiva para distribuir drogas.

En 2013, las autoridades federales de Estados Unidos presentaron una primera acusación formal contra Meza Flores por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la tenencia de armas de fuego.

Posteriormente, en 2019, una nueva investigación amplió los cargos e incorporó una presunta conspiración para introducir grandes cantidades de diferentes drogas en territorio estadounidense.

Su nombre adquirió mayor notoriedad internacional en febrero de 2025, cuando el FBI lo incorporó a su lista de fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de u$s 5 millones por información que permitiera localizarlo.

La agencia estadounidense describió a su organización como un grupo “sumamente violento y fuertemente armado que ha recurrido a enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio”.

Según esa caracterización, la estructura criminal también controla rutas utilizadas para el traslado de drogas, laboratorios clandestinos y centros destinados al cultivo de sustancias ilegales.

Caos en Sinaloa: balaceras, vehículos incendiados y un partido de béisbol suspendido

La detención del “Chapo Isidro” provocó una violenta reacción de grupos armados vinculados al narcotráfico, que protagonizaron incidentes en cuatro municipios de Sinaloa.

En Guasave, los enfrentamientos se extendieron hasta las inmediaciones de un estadio de béisbol donde se disputaba un encuentro profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Los disparos obligaron a suspender el partido, mientras que los espectadores buscaron refugio ante las detonaciones que se escuchaban en los alrededores del establecimiento.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron momentos de tensión dentro del estadio, donde varias personas corrieron para protegerse mientras otras gritaban “¡Agánchense, agánchense!” ante las ráfagas de armas automáticas.

También circularon videos de un camión incendiado que bloqueaba una carretera y de disparos de alto calibre que iluminaron distintos sectores de la zona.

En medio de los enfrentamientos, se difundió una grabación atribuida al propio Meza Flores, en la que supuestamente pidió a sus hombres que “tranquilicen todo” porque “ya se acabó” y había “niños, mujeres, gente inocente”. Sin embargo, la autenticidad de ese registro no fue confirmada oficialmente.

La respuesta del gobierno mexicano

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de México anunció la activación de un plan antibloqueo y reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas afectadas.

El objetivo del operativo fue recuperar la circulación en las principales vías de comunicación, retirar los vehículos utilizados para interrumpir el tránsito y proteger a la población civil.

La captura del narcotraficante se produjo en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre las autoridades mexicanas para intensificar las acciones contra el tráfico de drogas y el ingreso irregular de migrantes.

Con la detención de Fausto Isidro Meza Flores y otros dos integrantes de su organización, las fuerzas federales mexicanas concretaron un operativo contra una de las estructuras criminales señaladas por las autoridades estadounidenses como responsables del abastecimiento de drogas hacia su territorio.

No obstante, los enfrentamientos registrados después de su captura reflejaron la capacidad de movilización de los grupos armados que operan en Sinaloa, una región atravesada por las disputas entre distintas facciones del narcotráfico.