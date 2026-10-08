La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 + Agregar ámbito en









El galardón fue anunciado este jueves y que será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo. El premio es de un millón de euros y es la máxima distinción literaria del mundo.

La poeta fue distinguida "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La poeta canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

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El galardón, anunciado este jueves y que será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, será de un millón de euros y es la máxima distinción literaria del mundo. Carson es una ensayista y poeta nacida en 1950 en Toronto, Canadá. A principios de los 80 publicó su primera tesis doctoral y su carrera se caracterizó por combinar la poesía con otras disciplinas académicas.

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 En su cuenta de Instagram, el Premio Nobel destacó a la canadiense "por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum, y a lo largo de su profesión combinó a la escritura poética con la traducción y la docencia en diversas universidades.

"Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", recalcó el Premio.

View this post on Instagram Para 1998, publicó una obra "a menudo considerada como la más destacada" de su autoría, titulada Autobiography of Red: A Novel in Verse, en la cual demostró "su extraordinaria capacidad para actualizar la tradición literaria clásica". En ella, parte de fragmentos poéticos del poeta griego del siglo VI a. C. Estesícoro sobre Gerión, el monstruo rojo alado.

A lo largo de su trayectoria, Carson colaboró con artistas visuales, coreógrafos y directores de ópera y teatro, algo que evidencia "la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y las normas establecidas". "Este aspecto explica la enorme relevancia que su obra ha tenido en el panorama internacional del arte y la literatura desde la década de 1990", finalizó Nobel. El galardón, anunciado este jueves y que será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, será de un millón de euros y es la máxima distinción literaria del mundo. Nobel Prize Premios Nobel 2026: cuándo se conocerán a los ganadores El calendario oficial dispuesto para revelar las distinciones contempla la entrega de un anuncio por jornada técnica, abarcando desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de octubre. La agenda completa de las presentaciones contempla las siguientes fechas por categoría: Lunes 5 de octubre : Premio Nobel de Fisiología o Medicina - Ganadores Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel

: Premio Nobel de Fisiología o Medicina - Ganadores y a los alemanes Martes 6 de octubre : Premio Nobel de Física - Ganador Francis Holzen

: Premio Nobel de Física - Ganador Francis Holzen Miércoles 7 de octubre : Premio Nobel de Química - Ganadores Henri Kagan y Kenso Soai

: Premio Nobel de Química - Ganadores Henri Kagan y Kenso Soai Jueves 8 de octubre : Premio Nobel de Literatura - Ganadora Anne Carson

: Premio Nobel de Literatura - Ganadora Viernes 9 de octubre : Premio Nobel de la Paz

: Premio Nobel de la Paz Lunes 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel Premios Nobel: horarios de Argentina Paz (Viernes 9) : 6:00 hs

: 6:00 hs Ciencias Económicas (Lunes 12): 6:45 hs