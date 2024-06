El presidente de Ecuador apuntó contra el gobierno de Javier Milei: "No logró nada desde que asumió"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, criticó la imagen de su par Javier Milei y aseguró que "no ha logrado nada desde que asumió la presidencia" . En esta línea, también dirigió críticas a los presidentes de El Salvador y Colombia, Nayib Bukele y Gustavo Petro.

“No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia", dijo Noboa sobre el presidente argentino en declaraciones al medio estadounidense The New Yorker. Y añadió: "Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto".