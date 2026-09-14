Acusan a Sydney Sweeney de "sexualizar el deporte femenino" en un anuncio de una casa de apuestas

Algunas atletas femeninas consideraron que el anuncio es problemático por la manera en la que representa a las mujeres en el deporte.

En los videos que circularon en redes sociales la actriz aparece sin ropa, cubriendo apenas sus partes íntimas. E l tono sexualizado de este anuncio causó rechazo entre el público y en varias atletas femeninas profesionales.

Algunas atletas femeninas consideraron que este anuncio es problemático por la manera en la que representa a las mujeres en el deporte.

La gimnasta Gracie Kramer compartió un video de sí misma compitiendo y escribió: “No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así es como luce una mujer en el deporte”, escribió Kramer.

Bree Masters , semifinalista olímpica de los 100 metros, también publicó un video de sí misma compitiendo. “Con todo respeto, Sydney Sweeney… Así es como lucen realmente las mujeres en el deporte”.

La velocista británica y cuatro veces campeona europea, Amy Hunt, le habló directamente a la actriz tras quedar cuarta en los 200 metros en el nuevo evento cumbre del atletismo, el Campeonato Ultimate, el domingo por la noche. "Sydney Sweeney, así es como lucen las mujeres en el deporte", declaró Hunt a la BBC.

La campaña de Sydney Sweeney abrió un debate público sobre las sexualización de las mujeres en el deporte, lo que llevó a las atletas a defender su trabajo de una percepción equivocada.

Novig es una casa de apuestas creada exclusivamente para el deporte. Sweeney se unió a Novig como socia estratégica y accionista. “El concepto es simple: dejar de lado el ruido y centrar la atención exclusivamente en los deportes”, declaró Sweeney en el comunicado.

La respuesta de Sydney Sweeney a quiénes la acusan de sexualizar el deporte femenino

Tras la polémica generada por el anuncio, Sweeney hizo una nueva publicación en Instagram en la que escribió “Hoy es día de partido”.

Además, Sweeney compartió imágenes sin ropa de los atletas profesionales Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe, Caroline Wozniacki, Myles Garrett, Rob Gronkowski, Karl-Anthony Towns, además de Jason Kelce y la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles durante sus respectivas portadas para la edición Body Issue de ESPN.

A pesar de este contraataque, ya hay quien ha señalado que la comparación de todo este panel de deportistas con su aparición en el anuncio de Novig no es exactamente válida: “Que pienses que The Body Issue de ESPN es comparable a esta campaña muestra lo perdida que estás. Que atletas elijan posar desnudas en una publicación celebrando la fuerza, el poder y la capacidad de los cuerpos deportivos de élite no es lo mismo que usar a una actriz convencionalmente atractiva y sexualizada junto a equipos deportivos para vender un producto de juego”, escribió una usuaria en un comentario al post con el polémico vídeo en el perfil de Sweeney, que hoy ya acumula un millón de Me gusta.