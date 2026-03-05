El Senado de EEUU votó y Donald Trump mantiene potestad para atacar Irán

La propuesta, impulsada por el demócrata Tim Kaine y respaldada por el republicano Rand Paul, obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra.

La propuesta fue impulsada por Tim Kaine y respaldada por Rand Paul , la cual obtuvo 47 votos a favor y 53 en contra . En los discursos antes de la votación, los demócratas criticaron duramente los ataques militares contra Irán, mientras que la mayoría de los republicanos defendieron al presidente.

"La administración y su cambiante conjunto de fundamentos, e incluso de forma clasificada, no ha podido aportar evidencias , ninguna, de que Estados Unidos estaba bajo una inminente amenaza de ataque desde Irán", expresó el senador demócrata Kaine.

"¿No hemos aprendido nada de 25 años de guerra en Medio Oriente? 14.000 soldados y contratistas estadounidenses murieron en Irán y Afganistán... cientos de miles de civiles muertos... en Irán y Afganistán, más de 8 billones que pudieron haberse gastado en atención médica, vivienda o educación en Estados Unidos , fueron gastados en la guerra en Afganistán e Irak. ¿Y qué conseguimos?", añadió.

Por otro lado, la senadora demócrata Patty Murray , vicepresidenta del Comité de Asignaciones del Senado, ratificó que “no deberíamos apostar la vida de los estadounidenses con planes incompletos, objetivos poco claros y un futuro completamente incierto” .

Este jueves vota la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes votará este jueves una resolución espejo sobre los poderes en la guerra. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya ha manifestado su confianza en rechazarla.

Si bien ambas cámaras podrían aprobar la resolución, Donald Trump podría vetarla y solo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras permitiría anular ese veto.

Antes de la votación en el Senado, el jefe de la diplomacia de EEUU, Marco Rubio, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la nación se encuentra ante un escenario crítico que representaría un punto de inflexión histórico para el país: “Ahora es el momento de ir tras ellos”.