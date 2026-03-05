El papa León XIV pidió a los líderes del mundo que abandonen "los planes de muerte" y renuncien a la guerra de Medio Oriente + Seguir en









El pontífice difundió un video en el que llamó a dejar las armas y apostar por el diálogo, en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

El Papa pidió a los líderes mundiales abandonar la guerra como forma de resolver conflictos.

El papa León XIV difundió este jueves un mensaje en video en el que pidió a los líderes mundiales que abandonen la guerra como forma de resolver conflictos y opten por el diálogo. El llamado se conoció mientras continúan los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya entraron en su sexto día.

En el mensaje, el pontífice formuló una oración dirigida a los gobernantes del mundo y alertó sobre los riesgos de la carrera armamentista. “Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan el coraje de abandonar los planes de muerte”, expresó el Papa en el video difundido como parte de sus intenciones de oración para el mes de marzo.

Embed Un llamado global al desarme y al diálogo El mensaje forma parte del proyecto “Reza con el Papa”, difundido a través de la Red Mundial de Oración del Papa en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación. En esta ocasión, el video se titula “Por el desarme y la paz” y plantea la necesidad de frenar la escalada militar global.

Durante la grabación, el pontífice volvió a insistir en la necesidad de abandonar el uso de la fuerza como mecanismo de resolución de disputas internacionales. “Hoy elevamos nuestra oración por la paz en el mundo, pidiendo que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia”, afirmó.

También expresó su preocupación por el aumento del gasto militar a nivel mundial. Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar global creció en 2024 por décimo año consecutivo y alcanzó los u$s2,7 billones, lo que representa un incremento del 9,4% respecto del año anterior.

León XIV 2025 Papa El mensaje forma parte de la iniciativa “Reza con el Papa” para las intenciones de marzo. Vatican News La paz como eje de su pontificado La búsqueda de la paz se convirtió en uno de los ejes centrales del pontificado de León XIV. Desde su primera bendición Urbi et Orbi tras ser elegido, llamó a construir una paz “desarmada y desarmante”, en continuidad con el legado de su predecesor, el papa Francisco. En el video difundido este jueves, el pontífice aparece sosteniendo una rama de olivo, símbolo tradicional de la paz, mientras reza por una mayor cooperación entre los pueblos. En ese contexto, pidió que cada gesto de reconciliación y cada decisión a favor del diálogo contribuyan a construir un mundo distinto. “Espíritu Santo, haznos fieles y creativos constructores de paz cotidiana: en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada opción de diálogo sean semillas de un mundo nuevo”, concluyó.