El Supremo Tribunal Federal de Brasil podría investigar a uno de sus jueces en un caso sin precedentes

El máximo tribunal analizará este martes si abre una investigación contra Alexandre de Moraes por presuntos vínculos con el propietario del quebrado Banco Master. El caso se convirtió en un nuevo eje de la campaña presidencial, en la que competirán Lula da Silva y Flavio Bolsonaro.

El STF podría abrir una investigación sin precedentes contra Alexander de Moraes.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil celebrará este martes una audiencia sin precedentes para determinar si corresponde investigar a uno de sus propios magistrados en actividad, Alexandre de Moraes , por las denuncias de que habría asesorado a un banquero acusado de encabezar una trama de fraude de miles de millones de dólares.

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La controversia estalló a pocas semanas de unas disputadas elecciones presidenciales y profundizó una crisis que alcanzó tanto al máximo tribunal como a algunas de las principales figuras políticas del país.

Moraes adquirió una fuerte notoriedad pública por encabezar las investigaciones sobre el intento de golpe que culminó el año pasado con las condenas del expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados.

Los cuestionamientos contra el magistrado se intensificaron después de que su colega André Mendonça hiciera público hace dos semanas un informe de la Policía Federal .

El documento sostuvo que Daniel Vorcaro , propietario del quebrado Banco Master , envió diferentes mensajes de texto a Moraes, algunos de los cuales incluyeron referencias a un posible plan de fuga.

De acuerdo con los expedientes judiciales, un estudio jurídico perteneciente a la esposa de Moraes tenía un contrato de consultoría por u$s24 millones con Banco Master. La entidad fue liquidada por el Banco Central en noviembre de 2025, mientras que Vorcaro fue encarcelado en marzo.

La investigación parte de presuntos vínculos entre Moraes y el Banco Master. Foto: Agencia Brasil

Moraes negó haber cometido irregularidades y acusó a Mendonça, quien fue designado durante la presidencia de Jair Bolsonaro, de abusar de su autoridad al divulgar el material.

El presidente del STF, Edson Fachin, programó para la próxima semana una audiencia separada para analizar esas acusaciones contra el juez.

El escándalo también alcanzó a Flavio Bolsonaro

El caso Banco Master sacudió durante meses a Brasil a partir de una serie de filtraciones que expusieron la red de relaciones e influencias de Vorcaro. El escándalo terminó involucrando a importantes dirigentes políticos en pleno año electoral. Entre ellos apareció el senador y candidato presidencial Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La semana pasada, en un intento por contener la crisis dentro del tribunal, Fachin ordenó desclasificar los expedientes relacionados con la investigación. La publicación permitió conocer que Flavio Bolsonaro también estaba bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción vinculados al banco.

El senador negó cualquier irregularidad y aseguró que sus vínculos con Vorcaro fueron privados y estuvieron relacionados con el papel del empresario en la financiación de una película sobre su padre.

El caso irrumpió en la campaña presidencial de Brasil

La investigación también se transformó en un punto de confrontación electoral. Flavio Bolsonaro intentó vincular políticamente a Moraes con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará conseguir un cuarto mandato no consecutivo.

El escenario colocó nuevamente a la Corte brasileña en el centro de la disputa política después del protagonismo que adquirió durante las investigaciones contra Jair Bolsonaro y sus aliados.

La posibilidad de que el propio Supremo Tribunal Federal investigue a uno de sus magistrados más influyentes representa un escenario inédito y agrega presión institucional en la antesala de las elecciones.

La Corte podría demorar una decisión

La audiencia prevista para este martes podría aportar nuevas precisiones sobre el alcance del escándalo de Banco Master dentro del máximo tribunal brasileño.

Sin embargo, personas conocedoras de las posiciones de magistrados de ambos sectores manifestaron que resulta poco probable que exista una resolución inmediata. Se espera que algunos integrantes del tribunal presenten objeciones que podrían retrasar el avance del expediente.

El STF deberá resolver así si abre formalmente una investigación contra Moraes mientras el caso Banco Master continúa expandiendo sus consecuencias judiciales y políticas, con sospechas que ya alcanzaron tanto a miembros del máximo tribunal como a uno de los principales candidatos presidenciales de Brasil.