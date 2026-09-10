Sin Neymar y con la ausencia de 16 jugadores mundialistas: la renovada convocatoria de Carlo Ancelotti en Brasil

El entrenador italiano buscará hacer una gran reforma en la Canarinha después de lo que fue su temprana eliminación en la Copa del Mundo y varias figuras históricas no serán tenidas en cuenta en la próxima fecha FIFA.

Carlo Ancelotti no convocó a Neymar para la próxima fecha FIFA y se confirma su retiro de la Selección brasileña.

Carlo Ancelotti anunció el miércoles la nueva lista de 26 convocados de la Selección de Brasil y tuvo varios cambios importantes para la próxima fecha FIFA , que se disputará a finales de este mes. Entre ellos, la ausencia de Neymar Júnior .

La venidera jornada de selecciones tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre , con la curiosidad de que el máximo ente que rige el fútbol internacional puso un límite de hasta 4 partidos . Aprovechando esta oportunidad, la Canarinha confirmó sus dos amistosos contra Australia, el 25 y 29 de septiembre, y uno contra India, el 3 de octubre.

Para este nuevo parón de ligas, Ancelotti buscó reformar a su selección asentando los puntos más fuertes de la cita mundialista y comenzar a hacer un análisis más exhaustivo dentro de la liga brasileña, para poder sacar el mayor potencial del país a futuro.

Además de Neymar, en la lista hecha por el italiano estarán ausentes otros 16 jugadores que fueron a la cita mundialista . En la zona de arqueros no repitió a ninguno de los que estuvo presente en Estados Unidos, México y Canadá: Alisson, Ederson y Weverton no aparecen, mientras que sus lugares los tomaron Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

En la parte defensiva habrá cinco cambios: salen Alex Sandro, Roger Ibáñez, Leo Pereira, Danilo y Bremer. En su lugar, entran Arthur Días (Athletico Paranaense), Jair Cunha (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV) y Vitor Reis (Manchester City). Los que mantienen su lugar son Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos y Wesley.

Las bajas más importantes de Brasil por posición: Alisson, en el arco; Bremer, en la defensa; Casemiro, en el mediocampo; y Neymar, en la delantera.

Ya en el mediocampo se encuentran las bajas de grandes jugadores históricos como Casemiro y Fabinho. Además, Lucas Paquetá y Danilo tampoco fueron tenidos en cuenta. En su lugar ingresaron Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) y Gabriel Bontempo (Santos). Mientras que el único sobreviviente del Mundial 2026 es Bruno Guimarães.

Por último, en la delantera, no estarán Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha y Luiz Henrique. En su lugar están Estevao y Joao Pedro del Chelsea, y Pedro y Samuel Lino del Flamengo. Los que siguen estando en esta posición son Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Rayan.

La palabra de Ancelotti ante su nueva convocatoria

Al convocar a nueve jugadores por primera vez, como lo son Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair Cunha, Mateuzinho, Mauro Júnior, Vitor Reis, Breno Bidon y Gabriel Bontempo, el entrenador dijo: “Priorizamos futbolistas más jóvenes para estos amistosos para recabar información más precisa sobre todos. Es posible que, para cuando lleguemos a jugar estos torneos, los jugadores de esta convocatoria estén en la lista final”, aseguró.

La nueva Selección brasileña de Ancelotti.

Pese a haber hecho 17 cambios en total, Ancelotti sostuvo que buscó un balance en los reemplazos: “Repito, para los objetivos que tenemos en estos amistosos, me parece una lista equilibrada. No estoy enfocado en la edad promedio de los jugadores, ahora es momento para priorizar a los jóvenes que tienen potencial y pueden ser parte del futuro. Lo cierto es que un jugador de 34 o 35 años no es para el futuro, sino el presente. Si alguien de esa edad está preparado para jugar un torneo importante, estará en la selección, pero ahora la prioridad es darle lugar a los jóvenes", sentenció.